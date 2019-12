Lübbecke (WB/fn). Die erwartete Abstimmung über eine Bürgerbefragung zum Westertor-Einkaufszentrum hat es am Montagabend überraschend nicht gegeben. Dieser Punkt wurde von der extra dazu einberufenen Sonderratssitzung abgesetzt. Die SPD-Fraktion hatte einen entsprechenden Antrag gestellt, der mit 23 Ja-Stimmen (SPD, WL, Lk) zu 14 Nein-Stimmen (CDU, Grüne) und bei einer Enthaltung so beschlossen wurde. In der Ratssitzung am Donnerstag steht die Abstimmung über das gesamte Projekt auf der Tagesordnung.