In Lübbecke haben unbekannte Diebe einen Weihnachtsbaum, die Weihnachtsdekoration und zwei Fahrräder gestohlen. Foto: dpa

Lübbecke (WB). Diebe haben einen Weihnachtsbaum aus einem Mehrfamilienhaus an der Straße Eichtelgen gestohlen.

Nach Polizeiangaben bemerkten die Besitzer den Diebstahl, als sie am Sonntagnachmittag in den Keller gingen, um die dort gelagerte Tanne in ihre Wohnung zu bringen. Außer dem Baum stahlen die Täter die gesamte Weihnachtsdekoration sowie ein Mountainbike und ein BMX-Rad. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0571/88660 entgegen.