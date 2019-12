Eine Aktion für Obdachlose in Wacken mit heimischer Teilnahme: Organisator Tim Hoffmann im Gespräch mit Karl-Ernst Hunting (rechts). Foto: Karl-Ernst Hunting

Von Friederike Niemeyer

Lübbecke (WB). Im Sommer tauscht Karl-Ernst Hunting, Leiter der Mindener Zweigstelle der Industrie- und Handelskammer, gerne einmal Anzug und Krawatte gegen schwarzes T-Shirt und Kutte. Als Fan harter Sounds liebt er das Heavy-Metal-Festival in Wacken, Zeltübernachtung auf dem wahlweise matschigen oder staubigen Gelände inklusive. Am vergangenen Wochenende hat der 59-Jährige wieder draußen in Wacken geschlafen – diesmal für einen guten Zweck.

„The World’s Big Sleep Out“ – das weltweite große Draußen-Schlafen – nannte sich die Aktion, die auf die Situation wohnungsloser Menschen aufmerksam machen und Spenden für Hilfsprojekte sammeln wollte. Prominente Schirmherren wie Will Smith, Chris Martin und Helen Mirren riefen dazu auf, unter freiem Himmel zu übernachten. 50 Städte weltweit waren dabei. In Deutschland haben die Organisatoren des Wacken-Festivals mitgemacht. Für Karl-Ernst Hunting ein Anreiz, sich der Aktion auf dem berühmten Festivalgelände anzuschließen und Solidarität mit Obdachlosen zu zeigen.

Gerade noch rechtzeitig am frühen Samstagnachmittag liefert die Post bei Huntings zu Hause in Melle einen Winter-Schlafsack ab, und nun kann es für den IHK-Zweigstellenleiter losgehen in Richtung Schleswig-Holstein. „Die Wettervorhersage ist ja schlecht. Deshalb habe ich mir sicherheitshalber einen alternativen Schlafplatz im Auto hergerichtet“, sagt Hunting. Mit dabei hat er auch die Fahne der „Rotarian Metalhead Fellowship“: Denn Hunting ist Mitglied im Rotary Club Stemwede-Dümmer, und zur Dachorganisation Rotary International gehört auch, ja tatsächlich, ein Zusammenschluss von Heavy-Metal-Fans. Die unterstützen diese Hilfsaktion gerne.

Feuerkessel geben Wärme

Am frühen Abend trifft Karl-Ernst Hunting auf dem Gelände ein. Die Veranstalter haben „die Kuhle“ hergerichtet, also die Keimzelle von Wacken, eine Senke, in der 1990 das erste Festival stattfand. Es ist dunkel, nur einige Feuerkessel geben Licht und Wärme. Der Platz ist eingezäunt, Security regelt den Einlass. „Es gibt leider genug radikale Menschen, die einen Hass auf Obdachlose haben“, sagt Hunting.

Für 300 Teilnehmer ist Platz. Doch die nasskalte Witterung schreckt viele ab, schätzt der 59-Jährige. Am Abend scharen sich etwa 70 bis 80 Leute um den Lkw, der als Bühne dient. „Es sind teilweise klassische Festivalteilnehmer, teilweise Leute, die in der Hilfe für Obdachlose tätig sind“, sagt er. Vier Wohnungslose berichten aus ihrem Leben. Das Problem Wohnungslosigkeit nehme zu, die Gründe seien Vielfältig, heißt es. Ihn haben besonders die Worte eines älteren Obdachlosen zum Nachdenken gebracht, erzählt Hunting. „Nicht alle wollen eine Wohnung. Aber den meisten ist es wichtiger, wahrgenommen und mit Respekt behandelt zu werden, als einen 10-Euro-Schein zugesteckt zu bekommen.“ Hunting berichtet, dass auch ein Obdachloser aus Minden ihm schon Ähnliches gesagt habe. Respekt ist das Zauberwort. Obdachlose wollen nicht wie Unsichtbare behandelt werden.

An Ständen informieren das Hamburger Straßenmagazin „Hempels“, die Hilfsorganisation „Engel in den Straßen“ sowie die „Barber Angels“, die Obdachlose kostenlos frisieren. Auch Fernsehkoch Tim Mälzer unterstützt die Aktion: Er hat Kohlsuppe gestiftet. Für kleines Geld gibt es dazu noch Kaffee, Tee und heißen Punsch, ohne Alkohol. Mutz und Tex Brasket machen Musik, eher leise-melancholisch als heavy.

Schönes Frühstück zuhause

Am großen Lagerfeuer, das Feuerwehrleute mit ausgedienten Euro-Paletten am Brennen halten, wärmt sich auch der Meller Heavy-Metal-Fan gerne auf. Die Gespräche mit den anderen Teilnehmern drehen sich um Musik, um Urlaube und das Schlafen unter freiem Himmel.

Karl-Ernst Hunting gehört später dann zu den etwa 40 Leuten, die tatsächlich in den Schlafsack schlüpfen. „Es sind zwar acht bis neun Grad, aber gefühlt ist es viel, viel kälter. Der starke Wind bläst einem das Leben aus dem Körper“, schildert er die unwirtlichen Bedingungen. Gleichwohl bleibt sein Ausweichquartier im Auto unbenutzt. Nach der Abendtoilette im Duschwagen schlüpft er in seinen Schlafsack, zusätzlich geschützt von einer Regenplane. „Andere haben sich tatsächlich komplett ausgezogen und einen Schlafanzug angezogen“, berichtet er.

Kurz nach 6 Uhr am nächsten Morgen ist für Karl-Ernst Hunting die Nacht unter freiem Wacken-Himmel vorbei. Nicht besonders ausgeruht geht es zurück nach Hause. Eine Erkältung habe er sich aber wohl nicht eingefangen, so sein Fazit. Es erwartet ihn ein schönes Frühstück mit heißem Kaffee in einer warmen Wohnung. Herrlich.