Brennt das? In der Chemieküche wurden heiße Experimente mit Apfelsinenschalen durchgeführt.

Beim Tag der offenen Tür hatten sich Lehrer, Schüler und Elternvertreter des Gymnasiums Einiges einfallen lassen, um dem potenziellen Eingangsjahrgang des nächsten Schuljahres Einblicke in das Leben der Europaschule zu bieten. „Ihr steht hier heute im Mittelpunkt!“ sagte Schulleiter Dr. Eberhard Hagemeier bei der Begrüßung im Pädagogischen Zentrum (PZ).

Auf besonderes Interesse stieß das Profilangebot der Schule. Mit der Anmeldung muss eine Entscheidung getroffen werden. Dabei können die Eltern für ihr Kind zwischen der bilingualen Ausrichtung – ab der 7. Klasse werden einzelne Fächer auf Englisch unterrichtet –, dem MINT-Profil (Naturwissenschaften) und dem Sport-Profil wählen. „Es ist eine Gelegenheit, Begabung zu fördern, aber keine Entscheidung, die die weitere Schullaufbahn betrifft“, sagte Stufenkoordinatorin Petra Müller.

TuS-Spieler zu gast bei Tag der offenen Tür

Im Laufe des Vormittags konnten die Kinder physikalisch-chemische Experimente durchführen und in der Biologie ihre Sinne testeten. Wer sich über Fächer wie Latein, Französisch, Russisch und Italienisch informierte, hatte die Chance auf ein Sprachendiplom. Dazu passte das kulinarische Angebot: Römischer Apfelkuchen, russischer Tee, Espresso und Crêpes. Die Sportfachschaft hatte sich Unterstützung geholt. Marko Bagaric, Marian Orlowski und Peter Strosack, Profihandballer des TuS-N Lübbecke, mit dem die Schule seit einigen Jahren kooperiert, trainierten die Kinder für den Ballführerschein.

Zudem gab es Infos zum offenen Ganztag und zu Arbeitsgemeinschaften. So konnten sich die Besucher in den Kostümen der Theater-AG fotografieren lassen, an einem Energie-Experiment teilnehmen, die Bücherei erkunden und einer Orchesterprobe lauschen. Im PZ aufgebaute Informationsstände rundeten den Tag der offenen Tür ab.