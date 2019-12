Petershagen (eva). In der Pe­trikirche summt es wie in einem Bienenstock. Angeregte Unterhaltungen, Lachen und lautes Stimmengewirr erfüllen das alte Kirchengebäude in Petershagen. 250 Landfrauen aus dem Mühlenkreis haben sich dort zusammengefunden, um ihre traditionelle Adventsfeier zu begehen.

Frauke Lührmann vom Vorstandsteam der Petershäger Landfrauen begrüßte die Besucherinnen herzlich. „Da die Kampahalle als Veranstaltungsort nicht sicher war, haben wir dem Kreisvorstand angeboten, die Adventsfeier in unserer Kirche zu veranstalten. Und jetzt stehen wir hier“, sagte Frauke Lührmann. Danach sei alles ganz schnell gegangen. Viele Entscheidungen, Ideen und Pläne hätten in relativ kurzer Zeit umgesetzt werden müssen. „Aber es hat Spaß gemacht und es hat sich gelohnt“, erklärte sie.

Nach den Begrüßungen ging es zum gemütlichen Teil über. Und was wäre eine Adventsfeier der Landfrauen ohne Singen und Kaffeetrinken? Aufgrund der Räumlichkeiten wurde das Adventskaffeetrinken kurzerhand zu einem lockeren Stehkaffee. Ausgerichtet von der Diakonie Stiftung Salem wurden die Landfrauen mit Kaffee und leckerem Kuchen versorgt.

Gesang und Gitarre

Für den Part des Singens konnten die Landfrauen Musikpädagogin Regina Kruse-Mohrhoff gewinnen. Sie erklärte den Anwesenden: „Wir haben für diese Veranstaltung keinen Chor eingeladen. Sie werden unser Chor sein.“ Mit Gesang und Gitarre animierte sie die Frauen zum Mitmachen. Dabei holte sie die eine oder andere unorthodoxe Methoden aus ihrer reichhaltigen Trickkiste. Auf leichte und charmante Art und ohne Mikro schaffte sie es, dass Kirchengebäude mit Weihnachtsliedern zu erfüllen.

Dann war es endlich Zeit für Lars Chors. Der aus dem Radio bekannte Moderator zog die Landfrauen schnell in seinen Bann. In seiner Lesung „Oha, du Fröhliche“ machte er einen locker-fröhlichen Rundumschlag von der Vorweihnachtszeit bis zum Fest – und zwar aus Männersicht. Kindliche Erinnerungen reihten sich an Erlebnisse aus seiner Jugend und Schulzeit. Zum Thema Weihnachtslieder hatte er den guten Rat, sie doch mal mit den Texten von deutschen Schlagern zu singen. Sagte er und probierte es gleich mit den Landfrauen aus. Natürlich erzeugte es viel Gelächter, als diese Helene Fischers „Atemlos“ auf die Melodie von „Oh, du fröhliche“ sangen. Lars Cohrs entließ die Landfrauen aus dem gesamten Kreis gut gelaunt und bestens vorbereitet in die Vorweihnachtszeit.