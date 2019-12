Von Joscha Westerkamp

Hauptfiguren heißen Greta und Paul

Ralph Caspers las auf Einladung der Bücherstube Lübbecke aus seinem aktuellen Buch »Wenn Riesen reisen« vor. In den Hauptrollen: Greta und Paul. In der ersten Geschichte hat Greta einen so starken Schluckauf, dass sie Autos und Häuser zum Springen bringt. Den wieder loszuwerden, ist gar nicht so einfach. In einer anderen Geschichte geht Paul zum Friseur – und lässt sich seine Haare mit einer »Langhaarmaschine« verlängern, so dass sie bis auf den Boden reichen und nur noch seine Augen zu erkennen sind. Dafür muss er nicht mal bezahlen, schließlich hat der Friseur ja keine Haare geschnitten. Pauls Mähne verleiht ihm aber eine magische Kraft, so dass er auf einmal viel schneller Fahrrad fährt als seine Mama, aus Versehen die Türklingel eindrückt, die Katze aus dem Fenster schleudert und seinen Papa mal eben hochheben kann.

Vier Geschichten gab’s. Auf einer Leinwand konnte das Publikum Bilder der jeweiligen Textstellen sehen. Auch zwischen den Geschichten wurden Bilder und Videos eingeblendet. Eines zeigte Caspers mit so langen Haaren, wie Paul sie in der Geschichte hatte.

„Von nichts Ahnung“

Zudem durften die Kinder Fragen stellen. Ob es immer noch Dinge gäbe, die Ralph Caspers noch nicht wisse, wollte jemand wissen: »Ich habe eigentlich von nichts Ahnung«, entgegnete der Autor. Das sei von Vorteil, da er genau deshalb immer Interesse daran hätte, Neues zu lernen.

Ralph Caspers unterstrich an diesem Abend, dass er Kinder zu fesseln vermag. Seine Lesung war nicht einfach nur Lesung, sondern ein ausgefeiltes Unterhaltungsprogramm. Zu Beginn hatte Caspers angekündigt, alles besonders langweilig zu lesen, schließlich seien es ja Gute-Nacht-Geschichten. »Ich finde es super, wenn ihr einschlaft. Aber gähnt bitte nicht, dann weckt ihr nur eure Nachbarn.« Doch niemand schlief ein. Das Lübbecker Publikum hatte seine helle Freude an einem Menschen, der erst kürzlich von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. In der Begründung heißt es, der TV-Moderator mache Kinder und Jugendliche nicht nur schlau, sondern neugierig auf unsere Welt. Nebenbei liefere Caspers den Beleg, dass Wissen und Lernen auch Spaß machen könne.

Chinesische Luft

Ein bisschen Wissen vermittelte Caspers auch in Lübbecke. Wohl kaum einer war sich bewusst darüber, dass man beim Zerstechen der Bläschen-Folien, die man in Verpackungen findet, immer ein bisschen chinesischer Luft einatmet.

Nach der Lesung signierte Ralph Caspers noch Bücher, verteilte Autogrammkarten, beantwortete letzte Fragen und machte Fotos mit den Besuchern. Die Schlange war lang, jeder kam dran.