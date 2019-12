HBB-Geschäftsführer Helmut Schaube und Bürgermeister Frank Haberbosch unterzeichneten das 30-seitige Papier, das die Umsetzung des Westertor-Projekts vertraglich regelt. In seiner letzten Sitzung vor der Weihnachtspause hatte der Rat der Stadt Lübbecke die Verwaltung mit dem Vertragsabschluss beauftragt (wir berichteten).

„Jetzt ist die HBB am Zug, einen genehmigungsfähigen Bauantrag für das Projekt zu stellen“, heißt es aus dem Rathaus. Mit dessen Einreichung werden die vertraglich geregelten Fristen in Gang gesetzt. Als Beginn der Bauarbeiten ist der Abbruch der Kaufhaus- und Parkhaus-Gebäude definiert. Das könnte im Frühjahr geschehen. Bis Ende 2021 soll nach den Plänen des Düsseldorfer Büros „RKW Architektur +“ an Stelle der Bebauung Deerberg sowie des Parkhauses West ein in das Stadtbild eingepasster Baukörper mit 5500 Quadratmetern Verkaufsfläche entstehen. Ziel sei die Stärkung der Attraktivität und der Versorgungsfunktion der Innenstadt.