Und hier muss das Handy hinein: Benjamin Tinz (35), synodaler Jugendpfarrer im Kirchenkreis Lübbecke, wirbt für die Sammelaktion. An 20 Kirchen des Altkreises können Bürger an Heiligabend ihre ausgemusterten Mobiltelefone abgeben. Foto: Kai Wessel

Von Kai Wessel

Lübbecke (WB). Sie schlummern in Schubladen, zwischen Kabeln und Krimskrams: alte Handys. In vielen Haushalten liegen sie noch irgendwo rum und warten auf ihre endgültige Entsorgung. Diesen Service bietet jetzt der Kirchenkreis Lübbecke an. An Heiligabend werden an 20 Kirchen von Lübbecke bis Rahden ausgemusterte Mobiltelefone eingesammelt. Für den guten Zweck.

Viele Wertstoffe enthalten

Mobiltelefone sind – und seien sie auch noch so alt – kleine Schätze, sagt Jugendpfarrer Benjamin Tinz (35), der die Sammelaktion federführend betreut. Tatsächlich enthalten die Geräte aller gängigen Anbieter neben Kupfer, Silicium und Lithium noch einen kleineren Anteil Gold und Silber. Sogar Platin steckt im Handy, nicht viel, aber nach Angaben des Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt und Energie je nach Modell etwa 0,00034 Prozent. Bei fachgerechter Verwertung lässt sich mit den Rohstoffen alter Handys sehr viel Geld verdienen.

Jugendpfarrer Tinz will mit der Sammlung Gutes tun. „Mit den Erlösen können wir das Hilfswerk ‚Brot für die Welt‘ und Projekte in den Staaten unterstützen, in denen die Rohstoffe unter schwierigen Bedingungen produziert werden.“ In Schwellenländern wie Ghana, Burma, Vietnam oder auch im Kongo würde durch den Abbau der Rohstoffe nicht zuletzt auch die Umwelt in Mitleidenschaft gezogen. Hintergrund: Der Bedarf stieg nach Schätzungen zuletzt auf jährlich 1,8 Milliarden Handys. „Es spricht nichts gegen ein Handy, aber die alten Modelle sollten nicht im Hausmüll landen und verbrannt werden“, sagt Tinz.

Gute Erfahrungen in Württemberg

Die Aktion geht auf eine Idee des Amtes für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen zurück. Im Kirchenkreis wird sie von der Evangelischen Jugend, dem CVJM-Kreisverband und dem Kirchenkreis selbst unterstützt.

Gute Erfahrungen mit der Handy-Aktion wurden in der Vergangenheit schon an anderen Orten gemacht, beispielsweise im Evangelischen Jugendwerk von Württemberg. Von 2015 bis 2019 wurden dort 85.000 alte Handys eingesammelt. Für jedes Gerät erhielt das Jugendwerk 70 Cent, so dass unter dem Strich Erlöse in Höhe von mehr als 57.000 Euro standen.

Auch Tablet-PCs willkommen

An solche Summen wird die Heiligabend-Sammlung im Kirchenkreis nicht heranreichen. Benjamin Tinz ist aber zuversichtlich, dass die Sammelboxen an den Kirchen von den Besuchern gut gefüllt werden. Was den Andrang beträfe, seien die Heiligabend-Gottesdienste für die Kirche schließlich vergleichbar mit einem Blockbuster. „Und wer kein altes Handy hat, kann auch gerne einen alten Tablet-PC abgeben“, sagt Benjamin Tinz.

20 Kirchen sind Anlaufstellen

An 20 Kirchen stehen die Sammelboxen zu folgenden Gottesdienstzeiten:

St.-Andreas-Kirche Lübbecke, 16 Uhr; St.-Nikolaus-Kirche Gehlenbeck: 14.30, 16, 18 Uhr; Gabrielkirche Nettelstedt: 15, 17.30, 23 Uhr; Thomas-Gemeindehaus: 16 Uhr, St.-Marien-Kirche Blasheim: 16, 18, 23 Uhr.

Kirche Bad Holzhausen: 17 Uhr, St.-Ulricus-Kirche Börninghausen: 17 Uhr.

Thomaskirche Espelkamp: 18, 23 Uhr, Christuskirche Isenstedt: 15.30, 17.30, 22.30 Uhr.

St.-Johannis-Kirche Rahden: 15.30, 17.30 Uhr; Christuskirche Tonnenheide: 17.30 Uhr; Auferstehungskirche Wehe: 16 Uhr; Kapelle Varl: 16.45 Uhr, Kapelle Sielhorst: 15.30 Uhr; Paul-Gerhardt-Haus: 18 Uhr.

St.-Marien-Kirche Dielingen: 17 Uhr, Gemeindezentrum Haldem: 16 Uhr; Kirche Oppenwehe: 15, 16.15 und 17.30 Uhr.

St. Andreas-Kirche Hüllhorst: 16 Uhr, Kirche Schnathorst: 17 Uhr.