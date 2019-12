Lübbecke (WB). Mit einer bei einem Wohnungseinbruch in Lübbecke gestohlenen EC-Karte hat ein Unbekannter am Freitag, 25. Oktober, versucht, an einem Geldautomaten der Sparkassenfiliale in Gehlenbeck Bargeld abzuheben. Mithilfe des Fotos einer Überwachungskamera hofft die Polizei nun im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung auf Hinweise zu dem Tatverdächtigen.