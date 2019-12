Bestand nochmal gesteigert

89 Horstpaare (2018: 74+1) und 175 (165) ausfliegende Jungstörche markieren die neue Ansage für die Zukunft. Obwohl die Wetterlage günstiger als 2018 ausfiel, sich trockene Phasen und immer wieder auch Regen in der frühen Aufzuchtphase abwechselten, flogen durchschnittlich weniger Junge aus (JZa:1,97). Gleichwohl ist dieser Wert immer noch sehr gut, zumal die langen Jahre zur Erhaltung der Population für erforderlich gehaltene Marke von 2,06 Jungen pro Paar und Jahr nach neueren Erkenntnissen doch erheblich niedriger anzusetzen ist: Insbesondere durch die verminderte Sterblichkeit aufgrund zunehmender Spanienüberwinterung der Westzieher dürften weniger als 1,5 bereits ausreichend sein. Die Zunahme um 15 Paare entspricht bei ohnehin hohem Bestand einer Steigerung um 16 Prozent. Alle Anzeichen deuten daraufhin, dass der Gipfel der Entwicklung noch nicht erreicht ist. 100 Paare im Kreis Minden-Lübbecke scheinen schon 2020 möglich.

Unglaublich für diejenigen, die das Bestandstief mit drei Paaren um 1990 erlebt haben und ernsthaft befürchten mussten, dass der beliebte Vogel bei uns ausstirbt. Seit Jahren findet eine konstante, wenngleich langsame Rückbesiedlung des über Jahrzehnte verlassenen einstigen wichtigen Storchenlebensraums im Westen des Kreises am Fließgewässer-System der Großen Aue statt.

2019 nahm diese Entwicklung deutlich an Fahrt auf. Während die Petershäger Weseraue sowie die Bastauniederung weitgehend „gesättigt“ erscheinen, sind mögliche Storchenlebensräume in Rahden, Stemwede und südlich des Gebirgszuges noch nicht rückbesiedelt.

Spontan-Horste

Für eine weitere Zunahme spricht auch die Anwesenheit von bis zu 60 „freien“ Störchen in der Bastau-Niederung schon im Mai, die als junge Erst-Rückkehrer und Nichtbrüter schon im kommenden Jahr Nistgelegenheiten suchen und sich mit Nachbarn arrangieren werden. Zudem verzeichnen auch angrenzende Landkreise steigende Storchenzahlen. Möglicherweise lässt sich aktuell ein Trend erkennen, nach dem Störche Spontan-Horste errichten, das heißt ohne Nisthilfe.

Storchenhauptstadt

Petershagen ist und bleibt die Storchenhauptstadt in NRW und konnte 2018 sogar noch um ein Brutpaar zulegen: 27 Horste. Ein Allzeit-Hoch, darf man berechtigt annehmen. In einzelnen Orten ist sogar eine „Bereitschaft“ der Störche zu erkennen, ein Stück „zusammenzurücken“, früher bei weit niedrigeren Storchenzahlen undenkbar. Von Kolonien sollte jedoch nicht vorschnell gesprochen werden: In Jössen brüteten erneut vier Paare, drei von ihnen nur jeweils etwa 100 Meter voneinander entfernt. Friedewalde beheimatet sogar fünf Brutpaare, wobei die Brut am Braukamp fehlschlug, der Standort Kopfesche an der Feuerwehr sich aber zu etablieren scheint.

Erst vor 10 Jahren gab es nach langer storchenloser Zeit einen ersten Horst auf Mindener Stadtgebiet: Stemmer. 2019 betrug ihre Zahl bereits 10. Erstmals seit 1966 wurde das alte Storchendorf Hahlen zum Nisten angeflogen, gleich an zwei Standorten, auf der alten und fast vergessenen Pfahlnisthilfe an der Herrenkuhle und im Bereich Wiebusch. Dort war erst 2018 eine freistehende Erle geköpft und mit einer Nisthilfe bekrönt worden, ein sehr schöner Platz, auch für’s Auge.

Mit der zweiten Brut in Eisbergen, erstmals erfolgreich, und in Tengern wird hoffentlich die Ausbreitung südlich des Wiehen- und Wesergebirges voranschreiten. Dort stehen unter anderem in Veltheim, Möllbergen, Eisbergen Rittergut, Costedt, Rehme, Wulferdingsen und Volmerdingsen Nisthilfen bereit, die kurz angeflogen wurden. Bad Oeynhausen bleibt zunächst die letzte von Störchen noch nicht erreichte der 11 Städte/Gemeinden des Kreises Minden-Lübbecke. Der Storch ist eindeutig zum Charaktervogel aufgestiegen, nahezu flächendeckend kann man ihm heute in der Landschaft begegnen.

Ausweitung des Brutgebietes

In Espelkamp-Frotheim und -Altgemeinde nisteten je drei Storchenpaare, ebenso in Hille-Unterlübbe, Gehlenbeck und Nettelstedt sowie Stemwede-Oppenwehe und Minden-Todtenhausen. Erstmals bezogene Standorte kamen überwiegend im Westen hinzu: in zu Rahden gehörenden Dörfern waren 6 (+5), in Stemwede 8 (+2) und Espelkamp 9 (+4) Horste besetzt. Diese Tendenz zur Ausweitung des Brutgebietes nach Westen wird 2019 deutlich. In den 1930-er Jahren hatten mehr Störche im Altkreis Lübbecke als im Altkreis Minden genistet, wo 1933 Hävern einziger Brutort war.

Über viele Jahre musste über in den Horsten vorgefundenes Bindegarn berichtet werden, rot, grau, schwarz oder türkis, je nach Jahresmode. Die Altvögel sehen in ihm willkommenes Nistmaterial. Immer wieder konnten Jungstörche von den für sie gefährlichen, strangulierenden Fäden befreit werden, meist zum „zufälligen“ Zeitpunkt der Beringung. Diese erhält dadurch eine weitere Berechtigung. Die Dunkelziffer im Garn verfangener und verendeter Küken dürfte nicht unerheblich sein. In 2019, allerdings, wurde nur sehr selten Bindegarn in den Horsten vorgefunden.