Von Andreas Kokemoor

Lübbecke (WB). Der „Scheinheilige Morgen“ oder „Heiligmittag“ – wie das familiäre Treffen in der Lübbecker Innenstadt auch genannt wird; es hat in den Mittagsstunden des Heiligen Abends wieder hunderte Menschen in die Fußgängerzone gelockt. In der Langen Straße und der Bäckerstraße trafen sich die Menschen zu einem Glühwein.

Ungezwungen

„Hier habe ich das Gefühl, als würde ich nur heute an diesem Ort so viele Personen treffen, die ich seit nunmehr 20 oder 30 Jahren kenne“, beschrieb Rainer Kütemann (60) aus Espelkamp-Isenstedt den Reiz dieses Besuchs. „Ich mache jedes Mal einen Rundgang, den ich im Burmannshof abschließe. Von dort werde ich dann am Nachmittag abgeholt. Schade, dass es die Kolck-Passage nicht mehr gibt.“

„Es sind immer die selben Leute hier und es kommen neue hinzu“, sagte Lars Meyer von Meyers Skihütte. Seit mehr als 30 Jahren gebe es diese ungezwungene Feier von Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, Schulfreunden und Studienkollege, erklärte er.

Schlange stehen

Seit ungefähr der Hälfte der Zeit begleite er als Wirt das gesellschaftliche Ereignis. Bereits um zehn Uhr standen die ersten Gäste bei ihm Schlange, um sich Wertmarken für die begehrten Heißgetränke zu holen. Die letzten Gäste würden um etwa 15 Uhr gehen, wusste er bereits zum Auftakt.

Für einen Außenstehenden mag die Aktion „Heiligmittag“ ausgesehen haben wie ein Flashmob. Nach und nach füllte sich die Innenstadt – trotz Regens und dem bevorstehenden Weihnachtsstress. Dieser Tag hatte zwar schon besseres Wetter erlebt. Sogar Schnee und Eis, aber auch wärmeres und trockeneres Wetter oder gar noch mehr Regen. Wann der „Heiligmittag“ das erste Mal ausgerichtet wurde – ganz genau konnte es auch diesmal niemand erklären. „Tradition“ wurde häufig gesagt. „Alte Bekannte treffen“, sagten die anderen. Oder auch „Hier kann ich entschleunigen“.

Großartig

„So eine großartige Zusammenkunft am Morgen des Heiligen Abends bis zum Nachmittag gibt es bestimmt nicht einmal in Berlin, Frankfurt oder Leipzig“, sind sich Jasmin, Kathrin, Erik, Maurice und Charleen sicher, die sich wünschen, dass es diesen Vormittag auch weiterhin geben wird. Viele ehemalige Schüler, heutige Studenten und Berufstätige, die weit verstreut in der Welt oder verteilt im Mühlenkreis Leben, nutzten diesen Tag, um sich bei einem Getränk „Hallo. Wie geht es dir?“ zu sagen.

Vorfreude

Extra aus Belgien ist Shauni Lowie über Weihnachten nach Lübbecke gekommen. In Lübbecke wohnt der Freund der 26-Jährigen. Seit zwei Jahren seien sie ein Paar. Ihre Vorfreude auf diesen Besuch hatte aber noch einen zweiten Grund: Schon im vergangenen Jahr hat sie am Morgen des 24. Dezembers mit ihrem Lebensgefährten die Lübbecker Innenstadt besucht. Und so „sollte es auch diesmal sein.“ „Das war im Vorjahr so schön“, sagte sie und war auch diesmal begeistert. „So etwas gibt es bei uns in Belgien nicht.“

Viele Gesichter

Der 24-jährige Yannik Knickmeier hat ebenfalls eine Tradition aus dem Heiligmittag gemacht. Seit dem Abitur komme er jedes Jahr in die Innenstadt. „Ich studiere in Paderborn. An diesem Tag habe ich die Möglichkeit, viele bekannte Gesichter wieder zu sehen. Weil ich weiß, dass viele so denken und ebenfalls hier herkommen.“