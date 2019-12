Die Sängerinnen und Sänger des Chores trafen sich dazu in der Grundschule in Gehlenbeck. Der Raum war festlich geschmückt. In einer Ecke erstrahlte der Weihnachtsbaum in all seiner Pracht. Das war genau die richtige Kulisse für die Vorsitzende Stefanie Feldkötter-Augusiak, die Gäste zu begrüßen. Dies tat sie mit einem Gedicht über ein Licht, das in die Herzen strahlt. Eine sehr gute Wahl. Die Gäste hörten ihr gespannt zu.

Buffet

Gleich darauf stimmte der Chor Lieder zur Weihnachtszeit an. Das Kaffee- und Kuchenbuffet war reichlich gedeckt. So konnte über das vergangene Sängerjahr gesprochen werden.

Das kommende Jahr wirft bereits seine Schatten voraus. Am 29. März findet das großartige Frühlingskonzert statt. Natürlich würde sich der Chor auch über neue Sängerinnen und Sänger freuen. Schnupperstunden können mittwochs von 19.45 bis 21.30 Uhr in der Grundschule Gehlenbeck wahrgenommen werden.

Ehrungen

Es durfte natürlich auch nicht versäumt werden, langjährige Mitglieder für ihre Treue zum Chor zu ehren. Dies bildet immer einen der Höhepunkte während der Weihnachtsfeier.

In Abwesenheit erhielt Manfred Schliewa die goldene Ehrennadel vom Vorsitzenden des Sängerbundes OWL, Dieter Boxhammer, und der Geschäftsführerin Monika Wöhrmann. Schliewa ist bereits seit einem halben Jahrhundert Mitglied im Chor. Neben der Ehrenadel erhält er für diese Treue ebenfalls eine Urkunde.

Auszeichnungen und Blumen werden durch die Vorsitzende des Chores Feldkötter-Augusiak in den nächsten Tagen überreicht.

Katharina Wellpott und Jörn Breuer wurden für zehnjährige Treue zum Chor geehrt. Katharina Wellpott unterstützt den Chor als Schriftführerin und Pressewart und gibt ihre Stimme im Sopran zum Besten.

Jörn Breuer singt im Tenor. „Aus beruflichen Gründen hat er momentan dazu nicht so viel Zeit. Dennoch darf er im Chor nicht fehlen. So unterstützt Jörn Breuer das Ensemble tatkräftig bei Veranstaltungen und Auftritten“, hieß es in der Laudatio.

Musizieren

Zwischendurch wurden weitere festliche Lieder gesungen. Die Söhne von Jörn Breuer spielten dabei Geige und Klavier. Johannes Feldkötter und Lukas Feldkötter trugen auf Posaune und Trompete ebenfalls bekannte Weihnachtslieder vor.

In diesem Jahr durften sich die Chormitglieder darüber hinaus über ein Wichtelgeschenk freuen. So wurde der Nachmittag für alle Teilnehmer zu einem unvergesslichen Erlebnis.