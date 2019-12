Mit diesem Peugeot ist eine 19-jährige bei Glatteis von der Eikeler Straße in Blasheim abgekommen. Sie war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr unter Einsatz der Rettungsschere gerettet werden. Foto: Arndt Hoppe

Lübbecke-Blasheim (WB/aha). Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Samstagmorgen bei eisglatter Fahrbahn von der Eikeler Straße in Blasheim abgekommen und gegen einen Straßenbau geschleudert. Sie wurde in dem Peugeot eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen.