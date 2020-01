Die Lübbecker CDU fordert, dass die Polizeiwache an der Osnabrücker Straße wieder 24 Stunden besetzt sein soll. Zudem sollen die im Jahr 2017 abgezogenen Kriminalbeamten wieder nach Lübbecke zurückversetzt werden. Foto: Arndt Hoppe

Lübbecke (WB/fs). Bereits seit Juli 2017 gibt es in der Lübbecker Polizeiwache keinen Nachtwachehabenden mehr. Die Wache ist somit nicht mehr 24 Stunden am Tag besetzt. Nachts müssen Bürger seitdem die Dienststelle in Minden aufsuchen, den Notruf 110 wählen oder eine Online-Anzeige aufgeben.