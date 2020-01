Lübbecke (WB/ko). Der Bezirksverband der Rassegeflügelzüchter Lübbecker Land veranstaltet am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Januar, in den Hallen der Raiffeisen Lübbecker Land AG (Am Hafen 3-5) seine 53. Lübbecker Rassetaubenschau. Sie trägt in diesem Jahr den Namen „Heinrich-Schlottmann-Gedächtnisschau“. Luise Schlottmann, Witwe des im vergangenen Jahr im Alter von 95 Jahren verstorbenen Bundesehrenmeisters der Rassegeflügelzucht, hat eigens einen großen Pokal gestiftet.