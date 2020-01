Lübbecke-Gehlenbeck (WB). „Das darf ich dir nicht sagen, das ist für deine Rente!“ Selbstbewusst und bestimmt erklärt die Enkelin von Doris Kruke, die selbst in die Kita Gehlenbeck geht, dass die Vorbereitungen zum Abschied ein Geheimnis sind. Am Sonntag, 19. Januar, um 14 Uhr wird Doris Kruke nach 44 Jahren in Gehlenbeck verabschiedet. Ein Urgestein evangelischer Kindergartenarbeit verlässt damit das Team.

Doris Kruke freut sich auf den Ruhestand. Doch sie wisse noch nicht, wie das werden wird. „Das lasse ich auf mich zukommen. Worauf ich mich aber am meisten freue, ist, dass ich mein Leben nun selbstbestimmt führen kann. Ich kann mir meine Zeit frei einteilen“, sagt sie. Seit 44 Jahren arbeitet Doris Kruke im Kindergarten in Gehlenbeck. Sie ist selbstbewusst und weiß, was sie will, setzt sich zur Not durch und hat ein riesiges Herz, mit dem sie immer wieder prüft, was jetzt gerade dran ist.

Ihr Standpunkt: Kommunikation ist ein wichtiger Pfeiler der Erziehung

Doris Kruke hat einige Pfarrer und einige Superintendenten in ihrer Zeit kommen und gehen sehen, manche pädagogischen Programme. Für zwei Dinge steht Doris Kruke ganz besonders: 1. Kindergarten und Kirchengemeinde gehören zusammen und 2. Kommunikation ist ein wichtiger Pfeiler der Erziehung. „Immer wieder kamen Neuerungen in der Erziehungsarbeit, manche waren mühsam, aber ich habe mich immer gefragt: Welche Vorteile könnten sie haben?“, berichtet Doris Kruke.

Es sei ein großes Glück, dass die Kirchengemeinde Gehlenbeck und der Kindergarten so gut zusammenarbeiten. „Die regelmäßige Kinderkirche, die Gottesdienste, die wir gemeinsam feiern, das Singen und Spielen zeigen, wie eng Gemeindeleben und religionspädagogische Arbeit zusammen gehören. In den Kindergärten beginnt das kirchliche Leben“, sagt die Kindergartenleiterin.

Sie erzählt von einer Familie, die aus den neuen Bundesländern gekommen sei und wenig Kontakt zur Kirche hatte. Der Sohn, der zur Kita ging, wollte getauft werden und die Eltern erzählten: „Was wir vom Glauben und der Kirche wissen, das wissen wir von unserem Sohn aus dem Kindergarten.“ Sie ließen ihren Sohn taufen.

Im Kindergarten erleben Kinder die positiven Seiten des Glaubens

Doris Kruke: „Kinder erleben im Kindergarten die positiven Seiten des Glaubens. So kann das Urvertrauen wachsen, das Positive des Glaubens kann schon früh als Same wachsen. Das ist schön und dafür lohnt sich die Arbeit.“ Kirchliches Leben ist für Doris Kruke selbstverständlich. Und das wird auch so bleiben. Sie wird weiterhin bei der Kinderkirche mitmachen.

In schwierigen Zeiten und dafür ist sie dankbar, waren immer Menschen da, die sie unterstützt haben. In ihrer Zeit als Leiterin des Kindergartens musste sie immer auch schwierige Entscheidungen treffen. „Das gehört zu Leitung dazu. Wichtig ist mir aber immer das Gespräch. Ob mit Kolleginnen, mit Eltern oder mit den Kindern. Kommunikation ist elementar wichtig für die Arbeit im Kindergarten. So können wir lernen, den anderen zu verstehen.“

Bei den Kindern sei die „Giraffensprache“ eingeführt worden. „Das ist eine Methode zur gewaltfreien Kommunikation, die uns unterstützt, Probleme zu benennen und auszuräumen. So machen wir Kinder stark.“ Man spürt bei Doris Kruke die Sachkompetenz, man spürt genauso, wie sie sich von ihrem großen Herzen leiten lässt. 44 Jahre hat sie Kindern elementare Dinge mit auf den Weg gegeben. Ihre ersten Kindergartenkinder bringen jetzt teilweise schon ihre Enkel zum Kindergarten, der für viele kleine Menschen Heimat ist.

Die Abschiedsfeier findet am Sonntag, 19. Januar, ab 14 Uhr in Kirche, Kindergarten und Gemeindehaus statt.