Die Polizeiwache an der Osnabrücker Straße in Lübbecke. Foto: Arndt Hoppe

So bezieht sich die Kernforderung nach wie vor auf eine schnellstmögliche Besetzung eines regionalen Kommissariats in Lübbecke. „Weiterhin fordern wir eine 24/7-Besetzung der Polizeiwache Lübbecke durch einen Wachhabenden“, schreiben Klaus-Jürgen Bernotat als Vorsitzender der CDU-Fraktion im Lübbecker Stadtrat und Matthias Werneburg, CDU-Stadtverbandsvorsitzender.

Zu den Anmerkungen des SPD-Kreistagsmitglieds Heinrich und dem Fraktionsvorsitzenden Sasse-Westermann nimmt die CDU Stellung: Es gebe durch die CDU/FDP geführte Landesregierung bereits deutliche Verbesserungen der polizeilichen Strukturen. Sowohl die Anzahl der Einstellungen als auch die Ausrüstung der Polizeibeamten seien seit Mai 2017 verbessert worden, etwa durch bessere Schutzwesten, Body-Cams sowie größere Fahrzeuge.

CDU hat Für und Wider eines regionalen Kommissariats abgewogen

„Behördenleiter der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke ist nach wie vor der Landrat. Als Chef kann dieser maßgeblich Einfluss auf die Aufbauorganisation nehmen. So kann er in Absprache mit dem zuständigen Abteilungsleiter der Polizei die Wiedereröffnung eines Kommissariats oder einer Wache veranlassen, um langfristig Nachteile des westlichen Teils unseres Kreises zu verhindern“, so die CDU. Und weiter: „Der aus Kreistagsmitgliedern gebildete Polizeibeirat hat aus unserer Sicht bereits vor der Umsetzung der jetzigen Organisation völlig versagt. Warum sollten wir uns hier informieren?“

Die CDU habe unter Beteiligung von Fachleuten der Polizei das Für und Wider eines regionalen Kommissariats sowie der ständigen Besetzung der Polizeiwache in Lübbecke abgewogen und sei zu dem Schluss gekommen, dass es der polizeilichen Aufgabenstellung in einem so großen Flächenkreis langfristig nur dienlich sein kann, eine dezentrale Organisation zu forcieren. „Es geht um die Bearbeitung der örtlichen Kriminalität wie Sachbeschädigungen, Einbrüche ortsnaher Täter, häusliche Gewalt, Körperverletzungen. Hier ist die ortsnahe Präsenz der Kriminalbeamten in Verbindung mit einem permanenten, direkten Informationsaustausch mit den Beamten der Polizeiwache sinnvoll und notwendig“, schreiben Bernotat und Werneburg.

Die CDU will an diesem Samstag, 11. Januar, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr mit einem Info-Stand in der Langen Straße/Ecke Steinstraße die Bürger zu diesem Thema informieren und Unterschriften sammeln.