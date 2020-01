Bei der Spendenübergabe (von links): Meike Schäffer (Schäppchen), Merle Behring-Gauselmann (Schäppchen), Andrea Ritz (Kinder- und Jugendhospizdienst), Irmgard Finke, ehemalige Betreiberin der Palette, Andreas Baaske, Initiator der Party „A Night to Remember“, Carl Dennis Gauselmann (Schäppchen) und DJ Eddy Kaminski. Foto: Viola Willmann

Lübbecke (WB/vw). Eine gute Party feiern und etwas Gutes tun – eine ideale Verbindung. Das dachten sich auch die Organisatoren der „A Night to Remember“-Party im Schäppchen im Bürgerpark. Kurz nach Weihnachten wurde die Party mit 500 Gästen gefeiert. Bereits Wochen vorher war die Veranstaltung ausverkauft. Einen Teil der Einnahmen hat die Familie Daniel Gauselmann nun an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Minden-Lübbecke gespendet. Über 2500 Euro freute sich die Koordinatorin Andrea Ritz. „Das Geld können wir gut gebrauchen, da wir unsere Arbeit zu einem großen Teil über Spenden finanzieren müssen“, sagte sie.

Während im vergangenen Jahr – nach der ersten „A Night to Remember“-Party – an die Deutsche Kinderkrebshilfe gespendet wurde, sollte das Geld dieses Mal regional eingesetzt werden. „Wir wollen hier vor Ort helfen, und der Kinderhospizdienst ist eine gute und wichtige Sache“, sagte Andreas Baaske, Initiator der Party, die auch in diesem Jahr im Schäppchen im Bürgerpark gefeiert werden soll.

Beim Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst werden lediglich zweieinhalb Stellen über Fördergelder abgedeckt. „Wir haben 33 Ehrenamtliche, darunter fünf Männer, worauf wir besonders stolz sind“, berichtete Andrea Ritz. Sowohl Fahrtgelder als auch Fortbildungen der Ehrenamtlichen aber auch besondere Veranstaltungen wie ein Familienbrunch werden über Spenden finanziert. 15 Familien werden derzeit Kreis betreut. „Teilweise sind wir mit drei Betreuerinnen in den Familien – eine für das kranke Kind, eine für die Geschwister und eine für die Eltern.“ Das Besondere am Kinderhospizdienst ist, dass die schwer erkrankten Mädchen und Jungen oft über Jahre betreut werden. Der Dienst besteht seit 15 Jahren und so lange wird auch schon das erste Kind betreut. „Wir begleiten das Leben. Die Kinder wollen nochmal Spaß haben und wir versuchen, ihnen letzte Wünsch zu erfüllen“, berichtete Andrea Ritz von ihrer Arbeit.