Die CVJM-Gruppe aus Lübbecke mit Fahrer Stefan Meier (Mitte) hat Tannenbäume am Lübbecker Hollensiek eingesammelt. Insgesamt 8082,46 Euro hat der CVJM in diesem Jahr an Spenden eingenommen, die zur Hälfte weitergespendet werden. Foto: Eva Rahe

Von Eva Rahe und Anette Hülsmeier

Lübbecke/Preußisch Oldendorf/Hüllhorst (WB). Spätestens, wenn CVJM, Feuerwehr und Co. in Lübbecke, Preußisch Oldendorf und Hüllhorst am Samstag nach dem Drei-Königs-Tag an der Haustür klingeln, um den Tannenbaum abzuholen, weiß man, Weihnachten ist nun endgültig vorbei. Mit dieser traditionellen Aktion sammeln die Vereine zudem Spenden für wohltätige Zwecke und die eigene Jugendarbeit.

Die Jugendfeuerwehr der Stadt Preußisch Oldendorf übernahm das Abholen am Samstag in den Kanaldörfern Schröttinghausen, Getmold, Lashorst und Hedem. Um 9 Uhr trafen sich alle Helfer am Feuerwehrgerätehaus Getmold und wurden auf die Fahrzeuge verteilt. In diesem Fall bestiegen die Kammeraden des dritten Löschzuges allerdings nicht wie gewohnt ihre Löschgruppenfahrzeuge, sondern Trecker und Anhänger. „Diese werden von den Landwirten, die oft selber Feuerwehrleute sind, zur Verfügung gestellt“, erklärte Sebastian Bühler, Jugendfeuerwehrwart in Preußisch Oldendorf.

Nachdem sich alle freiwilligen Helfer auf ihren Fahrzeugen eingerichtet hatten, ging es in die jeweiligen Ortschaften von Haus zu Haus. Ein Tannenbaum nach dem anderen wurde von den Freiwilligen aufgeladen und abtransportiert. „Dafür sammeln wir eine kleine Spende ein, die dann im Anschluss für Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr genutzt wird“, sagte Sebastian Bühler.

In diesem Jahr werde das Geld für ein Zeltlager in Petershagen-Lahde verwendet, das in den Sommerferien stattfinde, berichtete der Jugendwart.

Rekordsumme in Lübbecke erzielt

Auch der CVJM Lübbecke nutzte das Einsammeln der Weihnachtsbäume als Spendenaktion. „Bei uns gehen die Spenden immer zur einen Hälfte in unsere Partnerschaftsarbeit mit dem CVJM in Sierra Leone und zur anderen Hälfte in eigene Projekte“, sagte Jugendreferent Bodo Borchard. Mit dem Teil, der für die eigene Jugendarbeit gedacht ist, solle der Eingangsbereich des Jugendzentrums am Markt (JaM) neu gestaltet werden. Im Februar sei Baubeginn und dann werde der hoffentlich letzte von vielen Renovierungsschritten gestartet, sagte Borchard.

In Lübbecke waren für diese Aktion mehr als 150 ehrenamtliche Helfer unterwegs. Die Jugendlichen und Erwachsenen wurden auf sechs Bezirke aufgeteilt. „Das ist schon ein großer organisatorischer Aufwand“, sagte Bodo Borchard. „Wir versuchen immer, vor Einbruch der Dunkelheit fertig zu sein“, danach sei es zu gefährlich für die Helfer. Zwischendurch gab es für alle eine warme Mahlzeit im JaM. Danach ging es frisch gestärkt und aufgewärmt in die zweite Runde.

Alles in allem hat sich die Tannenbaumaktion für den Lübbecker CVJM gelohnt: Insgesamt 8082,46 Euro haben die fleißigen Helfer an Spenden eingesammelt, teilte der CVJM am Sonntag mit.

Voller Einsatz in Hüllhorst

Auch in Hüllhorst ist am Wochenende kein ausrangierter Tannenbaum stehen geblieben: Im Bereich der Ortsteile Hüllhorst, Ahlsen, Ahlsen-Reineberg und Büttendorf sind ebenfalls zahlreiche Mitglieder des CVJM Hüllhorst und Helfer aus der Kirchengemeinde mit etlichen Traktoren und Anhängern unterwegs gewesen, um gegen eine Spende die Weihnachtstannen einzusammeln.

Lorelai Grätz (von links), Luzie Born, Volker Engelkemeyer, Presbyterin Anette Meier, Lea Neuhaus und Lucy Wollmann sammeln an der Schillerstraße die Tannen ein. Foto: Anette Hülsmeier Lorelai Grätz (von links), Luzie Born, Volker Engelkemeyer, Presbyterin Anette Meier, Lea Neuhaus und Lucy Wollmann sammeln an der Schillerstraße die Tannen ein. Foto: Anette Hülsmeier

Anette Meier, die mit Helfern im Bereich Schillerstraße unterwegs war, meinte: „Die Spendenbereitschaft ist super und das Wetter passt prima.“ Benjamin Rauer vom CVJM sprach von einer Rekordbeteiligung. Mit einer Spendensumme von 3117 Euro sei ein super Ergebnis erzielt worden, sagte Rauer. Die Spendenerlöse in Hüllhorst fließen zu gleichen Teilen in die eigene Jugendarbeit des CVJM und in das Hilfsprojekt des YMCA Sierra Leone. Dort engagiert sich der Weltdienst des CVJM-Westbundes und unterstützt die Ausbildungsstätten bei der Schaffung von Lebensperspektiven für junge Erwachsene als Schneider, Schreiner, Maurer oder Büroangestellte. Zudem hilft der YMCA bei der Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter.

Nach der Sammelaktion wartete auf die Helfer im Gemeindehaus ein Mittagessen.