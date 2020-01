Von Eva Rahe

Lübbecke (WB). Als der Holzschnitzer Geppetto anfängt, aus einem Stück Pinienholz eine Puppe zu schnitzen, ahnt er noch nicht, dass er bald Vater sein wird. Denn die Holzpuppe, die er liebevoll Pinocchio nennt, wird sein Herz im Sturm erobern und viele Abenteuer durchleben. In der Lübbecker Stadthalle ist diese Geschichte am Samstag als Musical gezeigt worden.

Die Geschichte von Pinocchio kennt fast jeder. Eine Holzpuppe wird zum Leben erweckt und wenn sie lügt, wächst ihre Nase. So weit, so kurz gedacht. Denn hinter der Geschichte von Carlo Collodi, die 1881 zum ersten Mal in einer italienischen Wochenzeitung veröffentlicht wurde, steckt weit mehr, als der allseits bekannte erhobene Zeigefinger. Es ist die Geschichte von jemandem, der plötzlich Vater wird und sich damit in einer ganz neuen Gefühlswelt befindet. Liebe und Glück verbinden sich mit Fürsorglichkeit und plötzlich treten ungeahnte Ängste zu Tage. Es ist aber auch die Geschichte eines frisch ins Leben geworfenen Jungen, der das Leben neu entdecken will, und zwar am liebsten alles an einem Tag.

Figuren erinnern an die Disney-Verfilmung

Pinocchio, liebevoll verkörpert von René Britzkow, muss dabei einiges lernen. Zunächst einmal gerät er an den Feuerfresser (Dennis Fischer) und sein Marionettentheater. Hier fühlt er sich sofort wohl. Der Feuerfresser schenkt ihm fünf Goldtaler, die Pinocchio nutzen möchte, um seinen Vater (auch Dennis Fischer) aus dem Gefängnis zu befreien. Und schon befindet sich Pinocchio auf einer verrückten Reise. Auf der Suche nach seinem Vater steht ihm die Grille, gespielt von Clarissa Elena Frings, stets zur Seite. Sie ist sein gutes Gewissen und hilft ihm, wo sie nur kann. Aber auch sie muss lernen, dass es nicht immer einfach ist, einen unbefangenen Wirbelwind zu beaufsichtigen.

Die beiden Banditen Fuchs und Kater, gespielt von Svenja Baumgärtner (links) und Piero Ochsenbein (Mitte), haben es mit List und Tücke geschafft, an Pinocchios Goldtaler zu kommen. Aber die Grille (Clarissa Elena Frings, rechts) lässt sie nicht davon kommen. Foto: Eva Rahe

Die einzelnen Figuren sind zauberhaft gespielt und erinnern an die Disney-Verfilmung von „Alice im Wunderland“. Vor allem die Figuren Fuchs und Katze (gespielt von Svenja Baumgärtner und Piero Ochsenbein) und die Grille sorgen immer wieder für viel Gelächter bei den Kindern. Und natürlich darf auch die Allegorie mit der langen Nase nicht fehlen.

Pädagogischer Zeigefinger wird nicht erhoben

In der Inszenierung von Helge Fedder und Carolin Pommert hat der pädagogische erhobene Zeigefinger allerdings seine Grenzen. Es geht vielmehr darum, den Kindern eine gehörige Portion Mut zu geben, um das zu tun, was sie sich erträumen.

Schauspieler René Britzkow sieht in der Figur des Pinocchios etwas absolut Menschliches: „Wenn wir uns für etwas schämen oder uns selbst ärgern – immer dann sind wir ein bisschen Pinocchio“, erklärt er. Aber auch Themen wie Ehrlichkeit, Toleranz und Respekt würden in dem Stück eine Rolle spielen, so Regisseurin Carolin Pommert. Diese neuen Gefühle, die in Pinocchio aufkeimen, werden hier mit liebevoll inszenierten Figuren und viel Musik umgesetzt. Gesang, Tanz und gute Laune stehen in dieser Musicalinszenierung im Vordergrund.

Vor allem die Kinder genossen die verrückte Welt des Pinocchio. Am Ende durften die begeisterten jungen Zuschauer nach vorne an den Bühnenrand und ganz nah miterleben, wie die Schauspieler sangen und tanzten. Zum Schluss lud die gut gelaunte Truppe noch alle zur Autogrammstunde ein – ein gelungener Abschluss.