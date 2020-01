Luis Molicnik will mit seinem Gesang die Jury überzeugen. Foto: TV NOW / Stefan Gregorowius

Lübbecke (WB). Luis Molicnik (19) aus Lübbecke tritt bei der neuen Staffel der TV-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) an. Die Folge, in der der 19-Jährige mit seinem Gesang die Jury von sich überzeugen will, wird am Samstag, 18. Januar, um 20.15 Uhr vom Sender RTL ausgestrahlt.