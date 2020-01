Die Verwaltung hatte sich im Vorfeld nach einem Ersatz für die etwa 80 Stühle im großen und – vorgelagerten – kleinen Sitzungssaal umgesehen. Das Modell „interstuhl Hero 570H“, das 2014 für die neuen Sitzungsräume im Altbau angeschafft wurde, habe sich bewährt, sei zudem stapel- und gut transportierbar. Eine Ersatzbeschaffung würde um die 27.000 Euro kosten.

1963 angeschafft

Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses hatten zuletzt bekundet, das Mobiliar sei veraltet und dringend erneuerungsbedürftig. Die Holzstühle und Tische stellen in der Tat noch die Erstausstattung des damaligen Sitzungssaales des Kreises Lübbecke aus dem Jahr 1963 dar und sind mit 56 Jahren also älter als die Gebietsreform. Es sind bereits mehrfach Reparaturen einzelner Stühle erforderlich gewesen, sowohl am Gestell als auch an der Polsterung. Das Fazit der Verwaltung: „Es ist davon auszugehen, dass bei einigen Stühlen, die mehrfach repariert wurden, keine weiteren Reparaturen möglich sind und sich daher der Gesamtbestand ohne Ersatzbeschaffung nach und nach verringern wird.“

Die Verwaltung hat außerdem darauf hingewiesen, dass es aktuell nicht genügend Stühle im Saal gibt, um bei größeren repräsentativen Veranstaltungen für eine optisch einheitliche Möblierung zu sorgen. Bei Bedarf würden Stühle aus anderen Besprechungsräumen im Rathaus dazugestellt.

Ratssaal insgesamt in der Diskussion

In der Diskussion zum Thema wurde darauf verwiesen, dass zunächst über die Zukunft des Ratssaals entschieden werden müsste. Dieser befindet sich in einem energetisch problematischen Zustand und müsste entweder saniert oder abgerissen werden. Erst dann sollte über neue Möbel nachgedacht werden, so die einhellige Meinung im Ausschuss.