Was wird aus dem 18 Tonnen schweren und sechs Meter langen „Keilstück“ auf dem Martinikirchhof in Minden? Die Stadt hatte es Ende der 80er Jahre für umgerechnet 27.600 Euro gekauft. Foto: Amtage

Von Dietmar Kemper

Minden (WB). Die Stadt Minden hat doch noch auf den Offenen Brief des Paderborner Bildhauers Wilfried Hagebölling zum Zustand seines „Keilstücks“ auf dem Martinikirchhof reagiert. Dem Künstler reicht die Antwort aber nicht mal ansatzweise aus. „Das Schreiben Ihrer Dezernentin beziehungsweise die öffentlichen Mitteilungen Ihrer Pressesprecherin gehen auf meine Forderungen aus dem Offenen Brief nicht ein. Sie können sich nicht hinter den inkompetenten Aussagen ihrer Verwaltung wegducken“, schreibt er an Mindens Bürgermeister Michael Jäcke. Er fordert ihn darin „nochmals auf, Punkt für Punkt meine Forderungen innerhalb von 14 Tagen zu erfüllen“.