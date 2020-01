Lübbecke (WB). In ihrer Vollversammlung am 15. Januar hat die Bürgerinitiative pro ZOB ihre Forderung nach einem qualitativen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) bekräftigt. Weil der ZOB am jetzigen Standort wegen des Neubaus des Westertors verkleinert werden soll, fordert die Bürgerinitiative die Verlegung des ZOB an den Gänsemarkt. Das teilt Christiane Brune-Wiemer von pro ZOB in einer Stellungnahme mit.

„Der Zentrale Omnibusbahnhof zwischen Papendiek und Niederwall in Lübbecke ist nicht nur für Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel in Lübbecke ein Knotenpunkt. Auch Bewohner aus dem Umland, die sich per Bus in der Region bewegen, nutzen den Lübbecker ZOB als zentralen Umsteigepunkt für die Linien zwischen den benachbarten Städten“, meint Brune-Wiemer. Der ZOB sei benutzerfreundlich ausgerichtet, indem sich stündlich gleichzeitig bis zu neun Linien dort treffen würden und Passagiere ohne längere Wartezeiten umsteigen könnten. Dass es dabei keine Behinderung durch dritte Verkehrsteilnehmer gebe, sei vor allem für seh- und geheingeschränkte Personen, von denen es in einer alternden Gesellschaft immer mehr gebe, besonders wichtig. Dieser gute Zustand werde sich nun, seit der Stadtrat den Bau des Westertors beschlossen hat, zum schlechten ändern, teilt Brune-Wiemer für die Initiative mit.

„Es ärgert mich immer wieder, wenn ich lese, es sei eine ‚Verlegung‘ des ZOB geplant“, erklärt zudem Uwe Hartmeier, verkehrspolitischer Sprecher der Bürgerinitiative. „Es handelt sich aber um den Abriss des ZOB und den Neubau von einfachen Haltestellen. Von einem ZOB kann nur gesprochen werden, wenn keine Durchgangsstraße hindurchführt. Das ist auch keine kleinliche Festlegung im Verkehrsrecht, sondern dient der Sicherheit und dem reibungslosen Ablauf und soll dadurch eine gute Nutzungsfrequenz der Busse gewährleisten. Es ist schade, dass auch die Presse immer wieder auf diese falsche Bezeichnung der Stadt von der ‚Verlegung‘ zurückgreift“, sagt Hartmeier.

An Ideen wird gearbeitet

Die Initiative habe lange diskutiert, was nun, wo der ZOB abgerissen wird, passieren soll. Ein zentraler und sicherer Umsteigeplatz sei ihrer Ansicht nach nötig. „Als einziger zentrumsnaher Platz kommt der Gänsemarkt in Frage“, erklärt Hartmeier. „Die Alternative Marktplatz wird als Multifunktionsplatz für Märkte und Stadtfeste benötigt, der große Parkplatz an der Sparkasse ist Privatbesitz und der Bahnhof zu weit vom Zentrum entfernt“, erläutert der verkehrspolitische Sprecher die Überlegungen der Bürgerinitiative und des Verkehrsclubs VCD. Für den Umgang mit den fehlenden Parkplätzen gebe es bereits Ideen, an denen noch gearbeitet werde.

Über einen ZOB auf dem Gänsemarkt entscheiden sollen diesmal die Bürger, hat sich die Bürgerinitiative entschlossen. „Wir haben im letzten Jahr die Erfahrung gemacht, dass die Meinung vieler Bürgerinnen und Bürgern im Lübbecker Rat wenig zählt“, stellt Jonathan Sanke von der Bürgerinitiative nicht ohne Resignation fest. „Das aber halten wir für den falschen Weg“, erklärt er. Die Bürgerinitiative habe deshalb bei der Stadt ein Bürgerbegehren eingereicht zur Frage „Sind Sie dafür, auf dem Gänsemarkt einen von Fahrzeugen (außer von Linienbussen) freien und barrierefreien Busbahnhof anzulegen?“. Dazu werde die Bürgerinitiative in der nächsten Zeit Unterschriften sammeln. Zuvor müsse die Stadtverwaltung eine Kostenschätzung vorlegen, die auf den Listen angegeben wird, teilt pro ZOB mit. Am Ende könnte ein daraus resultierender Bürgerentscheid durch alle Bürger der Stadt an Wahlurnen eine verbindliche Entscheidung herbeiführen.

Über einen möglichen ZOB auf dem Gänsemarkt will die Bürgerinitiative am Samstag, 25. Januar, bei einem Stand in der Langen Straße von 10 bis 14 Uhr mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. Die angedachte Demons­tration an diesem Tag fällt daher aus.

Kontakt und Infos gibt es auch per E-Mail an info@pro-zob.de.