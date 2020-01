Atze Schröder wusste in der Stadthalle mit seinen überzogenen Realitätsdarstellungen das Publikum zu überzeugen. Foto: Silke Birkemeyer

Lübbecke (WB). Die Chemie stimmte von der ersten Sekunde an. Atze Schröder, selbst ernannte lebende Legende und King of Comedy, Frauenversteher und Beichtvater der Emotionen hat sich mit seinem Programm „Echte Gefühle“ in der Lübbecker Stadthalle in die Herzen der Zuschauer gespielt.

Sein Versprechen, für das Publikum in der voll besetzten Stadthalle nur das Allerfeinste zu servieren, quasi Chefarztbehandlung für die Lachmuskeln, hat die Kunstfigur Atze Schröder, der Komiker mit dem markanten Lockenkopf und der getönten Pilotenbrille, eingehalten. Von Beginn an hatte er die „intelligente“ Zuhörerschaft im Griff, stellte sie eine Stufe höher als das Publikum in Berlin oder Stuttgart und adelte die beiden Veranstaltungen im ostwestfälischen Lübbecke zu den Edelterminen seiner Tour.

Atze Schröder überschreitet gerne mal Grenzen

Danach schien es reine Formsache zu sein, die Halle im Sekundentakt mit zotigen Bemerkungen und überzogenen Realitätsdarstellungen aufs Beste zu unterhalten. Im Kern ging es um echte Gefühle und die Frage, was überhaupt noch echt sei. Alles Lüge, behauptete der Frauenbeschwörer. „Ich weiß doch Bescheid. Ich hab fünf Jahre Werbung für den Brutzler gemacht.“ Wie die aus dem Fernsehen bekannten Würstchen schmecken, würde er doch gar nicht wissen. Und überhaupt sei doch alles Fake und wir als mikroplastizierte Menschen zum Schluss doch Sondermüll.

Viel Spaß an dem Programm hatten Jutta und Ulrich Schütte aus Lübbecke. „Das ist der Brüller. Das man über Realitäten so lachen kann“, amüsierten sich die beiden in der ersten Pause. Foto: Silke Birkemeyer Viel Spaß an dem Programm hatten Jutta und Ulrich Schütte aus Lübbecke. „Das ist der Brüller. Das man über Realitäten so lachen kann“, amüsierten sich die beiden in der ersten Pause. Foto: Silke Birkemeyer

Wer Atze Schröder kennt, weiß, dass er in seiner prolligen Art gerne Grenzen überschreitet oder als Komiker sogar muss, um die Menschen zum Lachen zu bringen. Kaum einer kann einer Politesse so viele Beinamen geben wie er (Knöllchenqueen und Bummelfee) und den weiblichen Körper mit einer so atemberaubenden Geschwindigkeit immer wieder neu beschreiben. Dass bei den Witzen über Frauen eben auch das weibliche Geschlecht kräftig mit gelacht hat, zeigt, dass Komik und gesellschaftliche Normen ein großes Stück auseinander liegen können.

In seiner zweistündigen Show musste aber nicht nur das weibliche Geschlecht für seine Parodien und Spielszenen herhalten. Auch Stars und Künstlerkollegen wie Udo Lindenberg blieben nicht verschont. Sein Song „Ich mach mein Ding“ war eine viel beklatschte Pointenvorlage. „Ja, morgens in die Bettpfanne und dann ab in den Sonderzug nach Pankow“, witzelte der Wortakrobat in seinem unverkennbaren Outfit mit Cowboystiefeln und Jeans. Überhaupt war es ein Showdown im Sekundentakt. Die Zuschauer klopften sich auf die Schenkel, hielten sich den Bauch vor Lachen und mussten die tränenverschmierten Brillen regelmäßig reinigen.

Der Komiker bedient jedes Thema

Ob Blähungen im Fahrstuhl („akuter Heckhusten“), Patchworkfamilien („Das ist wie Schrottwichteln. Du weißt nicht was du kriegst. Du weißt nur, es ist kaputt.“) oder den Besuch eines Freundes im Krankenhaus („AOK-Mumie“): der Komiker bediente jedes Thema, jedes Gefühl mit einem Wortjonglagefeuerwerk. Und noch einen Grund, seine Show zu besuchen, lieferte er gleich mit: „Die Jüngeren sind hier, damit sie sagen können: Ich hab ihn noch lebend gesehen“.

„Kultur ist kein Beutel“ – so viel stand auch für Atze Schröder am Ende des Abends fest. Aber er selber ist Kult. Das attestierte ihm das „aller-aller-allerbeste Publikum“ mit ganz, ganz, ganz viel Applaus ­– und damit mit wirklich echten Gefühlen.