Lübbecke (WB/ria). Mit einer Premiere sind die fünften Lübbecker Krimitage am Samstagabend im Schäppchen gestartet. Vor ausverkauftem Haus hat Carla Berling zum ersten Mal aus „Pechmaries Rache“, einem weiteren Krimi aus ihrer Reihe um die Bad Oeynhauser Reporterin Ira Wittekind, gelesen. „Mord am Wiehen“, der Titel der mittlerweile etablierten Veranstaltungsreihe der Bücherstube Lübbecke, war an diesem Abend also Programm.