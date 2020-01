Sieben Linden am Niederwall müssen dafür weichen. Foto: Kai Wessel (Archiv)

Von Friederike Niemeyer

Lübbecke (WB). Jetzt könnte alles sehr schnell gehen: Bis Ende Februar sollen die sieben Linden am Niederwall gefällt werden, die dem neuen Busbahnhof weichen müssen. Und dann wird voraussichtlich im Frühjahr parallel zum Abriss des Parkhauses West der neue Haltepunkt nördlich und südlich der dann verkehrsberuhigten Straße gebaut. Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwochabend den Entwurf für die entsprechende Straßenbauplanung mehrheitlich gegen drei Stimmen von Grünen und CDU beschlossen. Weitere zwei CDU-Fraktionsmitglieder enthielten sich.