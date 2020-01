Die Frage, die in jeder Epoche aktuell ist: Wie weit würdest du gehen, um deine Ziele zu erreichen? Schillers Erstlingswerk wurde 1781 zunächst anonym veröffentlicht und Anfang 1782 in Mannheim uraufgeführt, wo es für nationales Aufsehen sorgte und den Autor schlagartig berühmt machte. Nun sind mehr als 200 Jahre nach der Veröffentlichung von Schillers Stück vergangen, und es ist Zeit für eine Neuauflage.

Zwei Schwestern buhlen um die Aufmerksamkeit ihres Vaters

Die Schülerinnen und Schüler der Theater-AG des Wittekind-Gymnasiums haben sich der Herausforderung gestellt und den Stoff des renommierten Stückes in die Gegenwart gebracht. Die ursprüngliche Geschichte über die beiden ungleichen Brüder Karl und Franz, die auf ganz eigene Weise nach Freiheit streben, wurde verändert. Jetzt sind es die gegensätzlichen Schwestern Charlotte und Franziska, die um die Gunst ihres Vaters, des selbstgefälligen Schriftstellers Moor, buhlen.

Während die charismatische Charlotte das Geld des Vaters in der Großstadt verprasst und sich mit zwielichtigen Gestalten trifft, dient die zu Hause gebliebene Franziska ihrem Vater als Sekretärin, Haushälterin und Mädchen für alles. Außerdem hat sie sich in den Ex-Freund ihrer Schwester verliebt, der jedoch Charlotte nicht vergessen kann. Als Charlotte ihre Rückkehr ankündigt, ist Franziska außer sich vor Eifersucht. Durch List und Manipulation will sie die Heimkehr ihrer Schwester um jeden Preis verhindern. Dabei verletzt sie Charlotte durch einen gefälschten Brief so sehr, dass diese sich mit einer Gruppe von ausgestoßenen Frauen zusammentut und alle gesellschaftlichen Brücken hinter sich abbricht…

Theaterstück wird an vier Abenden aufgeführt

Frisch und frech führt die Schülergruppe dieses politische Stück mit viel Hingabe an Details auf. Besonders die Thematik der Rebellion gegen die Obrigkeit oder die bestehende Ordnung zeigt deutlich die Aktualität des Stückes – man denke an die Fridays- For-Future-Bewegung oder die französischen Gelbwesten. Und auch die Grundfrage des Stückes gewinnt vor dem Hintergrund aktueller politischer Tendenzen an Bedeutung: Wie weit würden Menschen gehen, um an ihre Ziele zu gelangen?

Antwort auf diese Frage und mehr gibt die Theater-AG des Wittekind-Gymnasiums in ihren Aufführungen am 28. Februar, 29. Februar, 6. März sowie 7. März im Pädagogischen Zentrum des Wittekind-Gymnasiums. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Karten sind in der Bücherstube Lübbecke, in der Bibliothek des Wittekind-Gymnasiums sowie an der Abendkasse zu erwerben.