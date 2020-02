Mit Frau Kugler (Christiane Rücker, 2. von links) und Herrn Konrad (Thomas Stegherr, 3. von links) bedient die Komödie ganz köstlich das Klischee vom deutschen Beamten, den so schnell nichts aus der Ruhe bringt – bis das kongolesisch-bajuwarische Duo Maisacher (Hans Stadlbauer, links) und Alpha (Dimitri Abold, rechts) das Arbeitsamt aufmischt. Foto: Ria Stübing

Von Ria Stübing

Lübbecke (WB). Wenn die „Komödie im Bayerischen Hof“ auf Tournee geht, ist beste Unterhaltung garantiert. „Wer hat Angst vorm weißen Mann“, aus der Feder der erfolgreichen Schauspielerin und Drehbuchautorin Dominique Lorenz, haben die bayerischen Mimen am Freitag auf die Bühne der Stadthalle Lübbecke gebracht. Unter der Regie von René Heinersdorff präsentierte ein exzellentes Ensemble, allen voran das Münchner Original Hans Stadlbauer in der Rolle des misanthropischen Metzgermeisters Franz Maisacher, diese gelungene Lektion in Toleranz und Menschenwürde.