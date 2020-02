Mit einem Gegenstand soll ein Mann die Schaufensterscheibe eines Trauringstudios an der Langen Straße eingeworfen haben. Foto: Freya Schlottmann

Von Freya Schlottmann

Lübbecke (WB). Ein Mann soll am helllichten Tag in der Lübbecker Fußgängerzone die Schaufensterscheibe eines Trauringstudios eingeschlagen und Schmuck gestohlen haben. Nur kurze Zeit nach der Tat hat die Polizei einen Mann festgenommen, auf den Zeugenbeschreibungen zutreffen.

An einer Halterung für Ringe klebt Blut des mutmaßlichen Täters. Foto: Freya Schlottmann An einer Halterung für Ringe klebt Blut des mutmaßlichen Täters. Foto: Freya Schlottmann

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der mutmaßliche Täter die Scheibe des Geschäftes an der Langen Straße um kurz vor 13 Uhr vermutlich mit einem Gegenstand eingeschlagen haben. Danach stahl er diverse Schmuckstücke aus der Auslage, die das Juweliergeschäft dort ausgestellt hatte. Wie viel Schmuck der Mann mitgenommen hat, ist bislang noch nicht geklärt.

Bei Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung war der Täter bereits geflüchtet. Weil sich zum Zeitpunkt des Überfalls einige Passanten in der Langen Straße aufhielten, befragten die Beamten Zeugen des Vorfalls.

Bei der Fahndung durch eine weitere Streifenwagenbesatzung trafen die Polizisten etwa eine Stunde nach der Tat einen Mann am Maschweg an, der nicht nur auf die Zeugenbeschreibungen passte, sondern auch eine Verletzung an der Hand hatte. Daraufhin riefen die Beamten einen Rettungswagen hinzu, der den Mann ins Lübbecker Krankenhaus brachte. Dort wird der Mann behandelt und geprüft, ob er haftfähig ist. Anschließend soll er erkennungsdienstlichen Untersuchung zum Polizeikommissariat nach Minden gebracht werden.