Lübbecke-Gehlenbeck (WB). Unbekannte haben mit einer Bank am vergangenen Freitag die kleine Hütte am Sportplatz des TuS Gehlenbeck beschädigt.

Durch eine zerstörte Scheibe gelangten sie in die Hütte ein und klauten einige Flaschen Alkohol. Am frühen Abend kam ein Jugendtrainer des Sportvereins TuS Gehlenbeck zum Sportplatz und überraschte die Täter. Daraufhin flüchteten diese in Richtung Bundesstraße B­ 65. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich per E-Mail an den Verein zu wenden. Die Adresse lautet: vorstand@tus-gehlenbeck.de.