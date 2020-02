Lübbecke-Alswede (WB). Zwei sich entgegenkommende Tankmotorschiffe sind am Mittwochabend auf dem Mittellandkanal bei Lübbecke-Alswede miteinander kollidiert. Ein Schiffsführer hatte noch versucht, in Richtung der Steinböschung auszuweichen. Dies gelang ihm jedoch nicht, so dass die Tanker zusammenstießen und an den Seiten gegeneinander scheuerten.