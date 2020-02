Lübbecke (WB). Nachdem ein Mann am Mittwoch zur Mittagszeit in der Lübbecker Fußgängerzone die Scheibe des dortigen Trauringstudios eingeschlagen und Ringe aus der Auslage entwendet hat, sitzt der 21-jährige Beschuldigte mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor einen entsprechenden Antrag an das Gericht gestellt.