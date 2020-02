Lübbecke (WB/fn). Die Fällung von sieben Linden am Niederwall – eine Vorbereitung auf die Verlegung des Busbahnhofs für das Westertor-Einkaufszentrum – hat noch am selben Abend in der Ratssitzung ein Echo gefunden. In der Einwohnerfragestunde zu Beginn wollten Mitglieder der Bürgerinitiative Pro ZOB wissen, warum die Bäume jetzt gefällt worden seien.