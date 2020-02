Lübbecke (WB/fn). Den Schulen im Land steht es frei, wie sie auf den für Sonntag und Montagmorgen vorausgesagten Orkan reagieren. Während beispielsweise in den Städten Delbrück , Bielefeld , Bad Oeynhausen und auch im Kreis Gütersloh Schulen vorsorglich geschlossen bleiben, ist solch eine Maßnahme aus dem Lübbecker Land bislang noch nicht bekannt.

In Lübbecke etwa wollen Ordnungsamt und Freiwillige Feuerwehr kurzfristiger reagieren und in der Frühe in Absprache mit den Schulleitungen entscheiden, welche Folgen der Sturm für den Unterricht hat und wie sich der Schulweg sichern lässt.

Beim Sturmtief „Friederike“ im Januar 2018 hatten die weiterführenden Schulen in Lübbecke nach der sechsten Stunde „sturmfrei“ gegeben und den Eltern freigestellt, ihre Kinder auch früher aus dem Unterricht abzuholen.