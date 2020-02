Von Eva Rahe

Sabine Niemeyer vom Fabian-Team und Referentin für Ernährung erklärte ihren Zuhörern dabei beispielsweise, wie ein Kühlschrank richtig und nachhaltig eingepackt wird. „Dabei kommt es darauf an, dass die verschiedenen Kältezonen des Kühlschranks beachtet werden“, erklärte sie. Jeder Zuhörer ihrer kleinen Gruppe bekam ein Lebensmittel in die Hand gedrückt und durfte schauen, in welchem Bereich des Kühlschranks es richtig platziert ist oder ob es überhaupt hinein gehört. In der angrenzenden Küchenzeile wurde derweil ein Dusch-Smoothie selber hergestellt und gegenüber zeigte eine Referentin, wie man einen Orangen-Essigreiniger ansetzt.

Besucher können nachhaltige Putzmittel herstellen

Das Themenspektrum beim Tag der offenen Tür im Familienbildungszentrum war groß. Es umfasste nicht nur das Herstellen von nachhaltigen Putzmitteln oder die richtige Lagerung von Lebensmitteln. Es ging viel mehr um das nachhaltige Wirtschaften im gesamten Haushalt.

„Essensverschwendung abstellen – leckere und gesunde Restverwertung“, war eines der Themen, die an diesem Nachmittag auf der Agenda standen. Oecotrophologin Eva Maria Meier zeigte, wie das ging. Vor ihr auf der Arbeitsfläche standen verschiedene Gläser mit Eingemachtem – wie man landläufig sagen würde. Was tatsächlich drin war, war aber nicht einfach nur eingemacht, sondern fermentiert. „Die meisten Menschen essen ziemlich einseitig in dem Sinne, dass sie zu wenig unterschiedliche Nahrungsmittel zu sich nehmen.

Die klassischen fermentierten Speisen, wie zum Beispiel Sauerkraut, werden eigentlich etwas stiefmütterlich behandelt.“ Dabei seien sie für die menschliche Verdauung äußerst wichtig, erklärte sie weiter, denn sie würden im Darm für mehr Vielfalt sorgen. „Es gibt sogar eine Verbindung zwischen Verarmung von Mikroorganismen im Darm und psychischen Erkrankungen“, fuhr sie fort. Wenn die Vielfalt fehle, werde ein Mangel im ganzen Körper entstehen. „Nicht umsonst wird der Darm auch das Gehirn des Bauches genannt“, sagte Eva Maria Meier.

Lebensmittel öfter mal fermentieren

Sie erklärte ihren Zuhörern auch, wie einfach es ist, Lebensmittel zu fermentieren. „Alles was es dazu braucht, ist ein passendes Lebensmittel und der richtige Salzgehalt, damit der Fermentierungsprozess einsetzt.“ Wichtig sei, dass man keine Scheu habe, auch kleine Mengen zu verwerten, denn es gehe darum, Lebensmittel zu verwerten und nicht wegzuschmeißen. Dafür hatte sie viele Lösungen parat, wie zum Bespiel ein leckeres Tomaten-Salz oder eingelegte Knoblauchzehen, die vom Rest einer übrig gebliebenen Knolle stammen.

Eva Maria Meier fand es super, dass das Angebot so gut angenommen wurde. „So haben wir uns diesen Tag vorgestellt“, erklärte sie, „dass viele interessierte Menschen kommen und es spannende Gespräche und einen guten Austausch zum Thema Nachhaltigkeit gibt“.

Die nächsten Veranstaltungen in der Fabian-Küche sind am heutigen Montag, 10. Februar, um 18 Uhr „Töpfern im Gemeindehaus Blasheim“ mit Helga Meier, am Dienstag, 11. Februar, um 17.30 Uhr „Köstliche Eintöpfe aus aller Welt“ mit Weltenbummlerin Ulrike Bringewitt und am Dienstag, 18. Februar, um 17.30 Uhr der Kurs „5 vor 12 – die schnelle Küche“ mit Manuela Tosch.