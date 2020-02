Von Kathrin Kröger

Lübbecke (WB). Vor der Untersuchung braucht niemand Angst zu haben. Und nach 15 Minuten ist schon wieder alles vorbei. Volker Böttcher, Vorstand der Sparkasse Minden-Lübbecke, ging am Montagmittag mit gutem Beispiel voran und ließ sich als Gastgeber gleich selbst untersuchen. Die Schlaganfall-Info-Tour erlebte am Montag in der Geschäftsstelle Lübbecke ihren Auftakt.

Blutdruck, Cholesterin, Glukose – diese Werte überprüft Dr. Georg Backhausen. Auch eine Gewichtsanalyse gehört zum Check. Danach erhält jeder Untersuchte eine schriftliche Auswertung. Zusammen mit dem Mediziner werden nach Bedarf geeignete Lösungswege zur Minderung des Schlaganfall-Risikos besprochen. „Wir möchten mit der Untersuchung in erster Linie jene Menschen ansprechen, die nicht regelmäßig zum Arzt gehen“, sagte Backhausen beim Pressegespräch. Dies seien vor allem Patienten unter 50 Jahren.

5400 Menschen haben sich bei den vorangegangenen Touren untersuchen lassen

Bei den 18 bisher angebotenen Touren wurden die Werte von 5400 Menschen im Altkreis kontrolliert; pro Tour werden etwa 300 Bürger untersucht. Der Check soll ein Fingerzeig für die Untersuchten sein, sich weitergehend in Behandlung zu begeben – falls ein erhöhtes Risiko besteht. Dies war bei insgesamt 18 Prozent der Fall, wie Unternehmer Paul Gauselmann am Montag betonte. Der Espelkamper hat die Aktion einst ins Leben gerufen „und als Motor am Laufen gehalten“, sagte Volker Böttcher in seiner Begrüßung.

Backhausen betonte, dass der Schlaganfall die dritthäufigste Todesursache und außerdem der mit Abstand häufigste Grund für eine Behinderung sei. Mehr als 70 Prozent der jährlich etwa 270.000 Neuerkrankungen könnten seiner Einschätzung nach verhindert werden. „Und das mit ganz einfachen Mitteln durch Umstellung der Ernährung, mehr Bewegung und dergleichen.“ Zu hoher Blutdruck gehört zu den Hauptrisikofaktoren. Paul Gauselmann wies darauf hin, dass jeder selbst regelmäßig diesen Wert ermitteln könne. So wie er und seine Frau dies seit vielen Jahren an jedem Morgen täten.

Als normal gilt ein Blutdruck, der unter 140 zu 90 liegt, klärte Backhausen auf. Wobei es nicht ausreiche, dass ein Mal oder ab und an gemessen werde. Prof. Dr. Peter Schellinger, Direktor der Klinik für Neurologie in Minden, sagte, dass die meisten Bluthochdrucke durch Medikamente in den Griff zu kriegen seien. Und: Der Hypertonus, wie das Phänomen im Fachjargon heißt, betreffe nicht nur ältere Menschen. Im Johannes-Wesling-Klinikum in Minden werden nach Auskunft von Schellinger etwa 1500 Schlaganfall-Patienten im Jahr behandelt. Trotz vermehrter Aufklärung bleibe diese Zahl in etwa stabil – unter anderem weil die Menschen immer älter und leichte Schlaganfälle öfter diagnostiziert werden würden als früher.

Es sind noch Termine frei

Dienstag, 11. Februar , Sparkasse in Preußisch Oldendorf (9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr); Terminabsprache: Telefon 0571/8060. Mittwoch, 12. Februar , Gestringer Hof in Espelkamp (10 bis 13 Uhr/14 bis 19 Uhr); Termin: Telefon 05743/920436). Freitag, 14. Februar , Sparkasse in Levern (9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr); Terminabsprache: Telefon 0571/8060.