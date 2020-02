Oliver Vogt, CDU-Kreisvorsitzender aus Espelkamp, sagte: „Diesem Schritt müssen schon längere Überlegungen von ihr zugrunde liegen.“ Aus seiner Sicht würden aktuell die Abläufe in Thüringen mit der Führungsfrage in der CDU vermengt. „Ich sehe dort in Thüringen keine Fehler bei ihr.“ Vogt weiter: „Dieser Entscheidung zolle ich großen Respekt, sie zeugt von großer Charakterstärke.“ Für die Nachfolgedebatte wünscht sich der Kreisvorsitzende Zurückhaltung in den Äußerungen.

Die Rahdener Stadtverbandsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann sagte: „Ich finde, wir sollten alle einmal verbal abrüsten, zusammenstehen und mit den ständigen Personaldebatten aufhören. Die SPD hat es uns vorgemacht, wohin endlose Lagerkämpfe und Personaldiskussionen führen.“ Die Wähler wollten zurecht Ergebnisse sehen. „AKK ist es als Parteichefin gelungen, das Verhältnis der Schwesterparteien CDU und CSU zu kitten. Das rechne ich ihr hoch an, und die Aufgabe ihres Nachfolgers wird es sein, daran anzuknüpfen und für mehr Zusammenhalt zu sorgen.” Der Rahdener Fraktionssprecher Guido Peitsmeier richtete den Blick nach vorne: „Für die Zukunft wird es wichtig sein, eine personelle Lösung für Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur zu finden, hinter der alle Flügel der Partei stehen. Zu einer starken CDU als Kraft der bürgerlichen Mitte gehören Christsoziale und Wirtschaftsliberale ebenso wie Wertkonservative.“

Der Stemweder Gemeindeverbandsvorsitzende Andreas Weingärtner wurde deutlich: „Hier hat sich dann leider gezeigt, dass der Führungsanspruch und die Führungsqualitäten der Vorsitzenden nicht übereinstimmten. Die Erkenntnis, dass es in Thüringen keine bürgerliche Mehrheit gibt, ist seit dem Wahlabend bekannt und nicht erst seit letzten Mittwoch.“ Besser als die jetzt eingetretenen Personaldiskussionen, Rücktrittsforderungen und Schuldzuweisungen aller Parteien untereinander wäre es für die etablierten Parteien nach Ansicht Weingärtners gewesen, „einmal Demut an den Tag zu legen und sich Gedanken zu machen, welche Fehler man gemacht hat“.

Die Ursachen für das Wahlverhalten weg von der bürgerlichen Mitte hin zu den politischen Rändern lägen in der eigenen Politik, so Andreas Weingärtner. „Ich hoffe für die CDU, dass wir jetzt nicht noch einmal ein Kandidatencasting benötigen und am Ende noch das Modell Doppelspitze bekommen, weil das gerade ‚in‘ ist. Wir brauchen jetzt jemanden an der Spitze, der die Partei wirklich führt und zusammenhält.“

Frank Pape, Stadtverbandsvorsitzender von Preußisch Oldendorf, bedauert den Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer, hält ihn aber für menschlich verständlich. „Gerade wenn es kriselt, ist es wichtig, dass die Führung beieinander bleibt.“ Aber der Vorsitzenden habe offenbar auch vor Thüringen schon der Rückhalt gefehlt. „Mit einer klaren Kommunikation hätte man sich schon in den letzten Monaten viel Ärger ersparen können.“

Matthias Werneburg, Stadtverbandsvorsitzender aus Lübbecke, begrüßt hingegen diesen Schritt der Vorsitzenden. „Sie hat sich nicht unbedingt als Krisenmanagerin hervorgetan. Sie hat den eigenen Laden nicht im Griff gehabt“, sagt er. Jetzt komme es natürlich darauf an, wer ihr folge. Dass ein Parteichef mit Rückhalt dann auch die Kanzlerkandidatur übernehme, hält Werneburg für wünschenswert.

