Lübbecke (WB). Unbekannte haben am Montagabend im Bereich des Lübbecker Bahnhofs randaliert und dabei einen Mülleimer auf die Bahngleise geworfen. Zudem setzten die Täter eine Plastiktonne in Brand.

Als die Einsatzkräfte der Lübbecker Wache um kurz vor 23 Uhr wegen der brennenden Mülltonne an den Busbahnhof am Bahnhof Lübbecke gerufen wurden, stellte sich heraus, dass diese zuvor von Unbekannten neben dem Wartehäuschen in Brand gesetzt worden war. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen.

Bereits zuvor war im Bereich des Bahnsteigs ein Metallmülleimer aus seiner Verankerung gerissen und auf das Gleisbett geworfen worden. Eine gegen 22.30 Uhr einfahrende Regionalbahn konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und überfuhr diesen. Verletzt wurde niemand. Es blieb beim Sachschaden.

Die Beamten der Kriminalpolizei haben wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie wegen Sachbeschädigung durch Feuer die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise zu den Tätern. Wer sachdienliche Informationen zu den Verursachern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0571/88660 zu melden.