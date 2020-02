Unordnung in das Verwirrspiel bringt auch die Hausdame Frau Kunkel (Ute Stein), die als reichte Tante in Bruckbeuren ankommt und sich von Ihrem verkleideten Arbeitskollegen, dem Diener Johann Kesselhut (Michael Schäfer, rechts), galant die Hand küssen lässt. Millionär Geheimrat Tobler (Christof Düro, links) und Dr. Fritz Hagedorn (Slim Weidenfeld) schauen zu. Foto: Silke Birkemeyer

Von Silke Birkemeyer

Lübbecke (WB). Applaus, Applaus und Standing Ovations hat es am Sonntag für das Ensemble des Düsseldorfer Boulevard Theaters „Komödie in der Steinstraße“ für dessen Darbietung des Kästner-Klassikers „Drei Männer im Schnee“ gegeben. Von Beginn an begeisterte das Stück durch seine straffe Taktung, den ausgewogenen Spannungsbogen und die außerordentliche Leistung aller Bühnenakteure.

Während draußen ein handfester Sturm tobte erlebten die 530 Gäste in der Lübbecker Stadthalle einen ausgesprochen vergnüglichen und kurzweiligen Theaterabend. Das Stück von Erich Kästner, den meisten durch die Verfilmungen 1955 in Schwarz-Weiß und in der Neuauflage von Alfred Vohler 1974 in Farbe bekannt, brillierte von Beginn an mit seinem temporeichen Spiel und den charakterstarken Darstellern. Diese überzeugten mit genau dem richtigen Maß an dargestellter Komik, diesen kleinen Ticks und Übertreibungen, die eine Komödie ausmachen und sichtbar viel Spielspaß.

Der Diener reist inkognito mit

Egal ob der überkorrekte Diener Johann Kesselhut (überzeugend komisch: Michael Schäfer), der in der Verwechslungskomödie zum wohlhabenden Besitzer einer Schifffahrtslinie avanciert und kokett seine Doppelrolle spielt oder Dr. Fritz Hagedorn, der stellungslose, akademische Reklamefachmann (sympathisch und authentisch: Slim Weidenfeld), der sich durch seine Bescheidenheit und Ehrlichkeit in die Herzen der Zuschauer spielte: es passte einfach.

Herzstück jedoch war Christof Düro in der Rolle des Geheimrats Tobler. Sein Wunsch, als Besitzer der Putzwerke und Millionär die Menschen einmal besser kennen zu lernen wird wahr, als er sich unter falschem Namen an einem firmeneigenen Preisausschreiben beteiligt. Er gewinnt den zweiten Platz und fährt als Eduard Schulze in die Alpen in das Grand Hotel zu Bruckbeuren. Ihm zur Seite steht in dieser Zeit sein Diener Johann Kesselhut, der inkognito mitreist und sich als reicher Reeder ausgibt.

Der dritte Mann in dem verschneiten Nobelort ist der Akademiker Hagedorn, der sich schnell mit Tobler und Kesselhut anfreundet. Diese besondere Verbindung und die Tatsache, dass das Hotelpersonal Hagedorn für den Millionär hält und entsprechend bevorzugt behandelt ebenso wie das Auftauchen der Tochter Hildegard (frisch gespielt von Kerstin Kuhn) und der Hausdame Frau Kunkel (immer gut für einen Lacher: Ute Stein), sorgte für ordentlich Unordnung und damit für kuriose Momente und viele Gründe zum Lachen.

Die Oberflächlichkeit der Menschen wird auf humorvolle Art dargestellt

Er wolle die Moral auf Herz und Nieren prüfen und schauen, ob es Gleichbehandlung auch für einen armen Teufel gibt, benennt Geheimrat Tobler zu Beginn des Stückes seine Motivation für den Streich. Der Plan geht auf und die Zuschauer erleben auf amüsante Art den kleinen Unterschied zwischen Schein und Sein. „Als armer Mann hat er keine Manieren, als Millionär brauch er keine“, fasste der Hoteldirektor Kühne (einfach tierisch: Volker Conrad) seine gesellschaftliche Ansicht in einem Satz zusammen und brachte das Blendwerk auf den Punkt.

Erich Kästner, dessen Werke 1933 von den Nazis zum Teil verboten und auch verbrannt wurden, war bekannt für seine zeit- und gesellschaftskritischen sowie politisch-satirischen Texte. In dem Stück „Drei Männer im Schnee“ aus dem Jahr 1934 wird ein immer aktuelles Thema aufgegriffen und die Aspekte der Oberflächlichkeit der Menschen auf humorvolle Art dargestellt. Das als Komödie verpackte Stück mit viel ernstem Hintergrund ist somit zu recht ein Klassiker.

In der dargebotenen Form hat es zudem allen Zuschauern einen Abend mit vielen Lachern beschert. So gab es zum Abschluss sogar stehenden Applaus für die Schauspieler.