Wenn „Professor Liebermann“ alias Engelbert Kobelun und sein Assistent alias Marcus Weber mit der „Großen Physikanten-Show“ auftreten, dann zischt und knallt es ordentlich – auch beim 20. Immo-Forum am Wochenende in Lübbecke.

Lübbecke (WB). Wenn die „Physikanten & Co.“ die Welt erklären, erscheinen physikalische Phänomene wie Magie: Ein Laserstrahl wird zum elektrischen Bass, riesige Rauch-Wirbelringe lassen selbst Harry Potters Patronus-Zauberspruch blass aussehen. An diesem Wochenende, 15. und 16. Februar, erwartet die Gäste beim Immo-Forum zum 20. Geburtstag der Messe neben der gewohnten Aussteller-Vielfalt eine tolle Show mit vielen Aha-Momenten.

„Es ist uns ein Herzensanliegen, vermeintlich ‚schwere‘ Wissenschaft leicht und vergnüglich zu präsentieren“, erklärt Diplom-Physiker Marcus Weber, Kopf und Gründer von „Physikanten & Co.“. Im beheizten Showzelt faszinieren sie mit verblüffenden Experimenten und bringen die Besucher zum Schmunzeln, Staunen, Lachen und Tüfteln: Samstag jeweils um 13, 15 und 17 Uhr sowie Sonntag um 11, 13, 15 und 17 Uhr.

Seit 18 Jahren beweisen die Physikanten, dass die perfekte Symbiose aus Entertainment und Naturwissenschaft gelingen kann. Mit ihren Wissenschaftsshows haben sie schon etwa eine Million Zuschauer begeistert. Fürs Fernsehen („Galileo“, „Frag doch mal die Maus“ oder „Wer weiß denn sowas XXL“) baut das Team eindrucksvolle Experimente. Fässer implodieren mit einem gewaltigen Knall, riesige Rauchringe fliegen durch die Luft und Gase verzerren die Stimmen der Darsteller bis zur Unkenntlichkeit. Das Konzept ist preisgekrönt: Ihre jüngste Auszeichnung ist die Medaille der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG), die auch bereits an Ranga Yogeshwar ging.

Bauherren und Renovierer erhalten viele Infos

Trotz dieser spektakulären Live-Shows: Das Ausstellungsprogramm ist schon Anziehungspunkt genug für das 20. Immo-Forum. An beiden Tagen werden von 10 bis 18 Uhr in Stadthalle und Stadtsporthalle wieder aktuelle Entwicklungen und Innovationen aus dem Bau- und Immobilienbereich vorgestellt – ganz auf Bauherren und Renovierer zugeschnitten. Es gibt Informationen zu allen wichtigen Themen, angefangen beim Kauf, über die aktuellen Themen Photovoltaik, Smart Home und Energieeffizienz, bis hin zu praktischen Alltags-Tipps wie Einbruchschutz.

Die auf der Messe vertretenen Aussteller kommen dabei aus so gut wie allen Branchen. Handwerksbetriebe und Finanzberater sind ebenso vertreten wie Energieversorger und die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke. In persönlichen Gesprächen mit Vertretern der ausstellenden Fachbetriebe lassen sich oft auch individuelle Lösungen für die Schaffung oder Umgestaltung der eigenen vier Wände finden. Und wenn es um Finanzierungsmöglichkeiten, Steuersparmodelle oder eine Absicherung des Projektes geht, stehen auch hierfür Experten mit Rat und Tat bereit. Eine Präsentation zu den Ausbildungsberufen im heimischen Handwerk sowie Fachvorträge ergänzen an beiden Tagen das Programm.