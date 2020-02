In einer Flüchtlingsunterkunft in Lübbecke ist am Mittwoch ein Mann gestorben. Die ehrenamtlichen Flüchlingshelfer sehen eine Kontrollaktion der Ausländerbehörde als Ursache und kritisieren das Vorgehen jetzt in einem offenen Brief. Foto: Freya Schlottmann

Lübbecke (WB). „Mit größter Bestürzung“ reagieren die Mitglieder des Runden Tisches für Flüchtlinge in Lübbecke auf den Tod eines aus dem Iran stammenden Deutschen in einer Flüchtlingsunterkunft.

Am frühen Mittwochmorgen hatte es eine Kontrollaktion der Mindener Ausländerbehörde gegeben. Wenige Stunden später verstarb der Mann , möglicherweise an den Folgen eines Herzinfarktes. Die Lübbecker, die sich ehrenamtlich um die Integration von Flüchtlingen kümmern, kritisieren nun in einem offenen Brief an Landrat Ralf Niermann das Vorgehen der Kreis-Ausländerbehörde und fordern ein Stopp solcher Aktionen. Unterzeichnet hat ihn der Moderator des Runden Tisches Flüchtlingshilfe, Eckhard Struckmeier.

„Mit Panik erfüllt“

„Die Umstände seines Todes erfüllen uns mit Entsetzen“, heißt es in dem dieser Zeitung vorliegenden Schreiben von Eckhard Struckmeier, das den Landrat direkt als den Verantwortlichen für die Ausländerbehörde anspricht. Mitarbeitende des Kreises seien frühmorgens bei Dunkelheit in die Wohnung der Partnerin des Verstorbenen eingedrungen, in der er sich mit seinen Angehörigen aufgehalten habe, so Struckmeier. „Plötzlich standen schwarz gekleidete Menschen im Raum. Das hat die völlig überraschten Geflüchteten mit Panik erfüllt.“ Bei dem Mann hätten diese Aufregungen letztlich zum plötzlichen Herztod geführt. „Was für ein schreckliches und unfassbares Ereignis“, drücken die Mitglieder des Runden Tisches ihre Bestürzung aus.

Als Begründung für das unangekündigte Eindringen in die Wohnung wurde die Überprüfung der Personaldokumente genannt. Wie berichtet, hat es sich bei dieser Aktion um keinen Einzelfall gehandelt. Auch bei anderen Familien von Geflüchteten sind Mitarbeiter von Ordnungsamt und Ausländerbehörde, unterstützt von Mitarbeitern des Sozialamtes der Stadt Lübbecke, frühmorgens unangemeldet in die Wohnungen eingedrungen.

„Re-Traumatisierung“

In dem Brief heißt es weiter: „Man braucht nicht viel Einfühlungsvermögen, um wahrzunehmen, wie viel Angst und Schrecken Menschen erleiden, die bereits in ihrem Heimatland und auf der Flucht traumatische Erfahrungen gemacht haben. Menschen, die zum Teil unter schweren Traumata leiden, werden in den frühen Morgenstunden aus dem Bett gerissen! Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang von Re-Traumatisierung.“ Es seien auch Kinder betroffen. Sie könnten gar nicht einordnen, was ihnen widerfährt. „Die Vorstellung, dass ein Mensch nach dieser ‚Razzia‘ ums Leben gekommen ist und Menschen, nach Flucht und Vertreibung, in einem angeblich ‚sicheren Hafen‘, solchen Schrecken ausgesetzt sind, macht uns fassungslos.“

Die Mitglieder des Runden Tisches betonten, dass es ihnen nicht um eine rechtliche Bewertung gehe – diese „wird an anderer Stelle vorzunehmen sein“. Ihnen gehe es „zunächst um die psychischen, körperlichen und sozialen Folgen“. Wie Traumata entstehen, und welche Auslöser zu Re-Traumatisierungen führen, sei heute wissenschaftlich belegt und bekannt.

„Der LWL Ostwestfalen-Lippe bietet seit Jahren im Jugendhof Vlotho Fortbildungen für Mitarbeitende in unterschiedlichen Arbeitsfeldern an, um traumasensibles Handeln zu ermöglichen. Wie kann dann eine Kommunalbehörde solch ein unsensibles Vorgehen praktizieren, das in so dramatischer Weise dem eigenen Leitbild widerspricht?“, fragt Eckhard Struckmeier. „Den hier betroffenen Flüchtlingen werden durch die Re-Traumatisierungen weitere schwere seelische Lasten aufgelegt. Ihre Weiterentwicklung kann durch solche Erfahrungen stark beeinträchtigt werden. Häufig entwickeln sich auch körperliche Leiden.“

„Fatale Folgen“

Schon elementar menschliche Gründen müssten gegen solche „unwürdigen Aktionen“ sprechen. Zudem würden psychisch stark beeinträchtigte Menschen das Gesundheits- und Sozialsystem stärker in Anspruch nehmen, die Chancen auf Integration und auch Rückkehr in ihre Heimatländer verringerten sich.

Eckhard Struckmeier weiter: „Nicht zuletzt wird die Arbeit von allen ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern durch diese behördliche Herangehensweise mit ihren fatalen Folgen für die Betroffenen in grober Weise missachtet. Wie ist das Ihrer Meinung nach zu rechtfertigen? Was über Monate und Jahre versucht wurde, bei den Flüchtlingen zu stabilisieren, um diese in ihrer Entwicklung zu fördern, wird hinterrücks wieder zerstört.“

Der Appell der Ehrenamtlichen an den Landrat: „Stoppen Sie sofort die Nacht- und Nebelaktionen der Mitarbeitenden des Ordnungsamtes und der Ausländerbehörde.“