Von Ria Stübing

Vorsitzender Rainer Thomas (links) und Sportleiter Michael Rinne (Mitte) gratulieren den Gewinnern der Clubmeisterschaft: Karsten Uetrecht (2. von links), Werner Uetrecht und Leon Hasenkamp. Foto: Ria Stübing

Platz zwei der Clubmeisterschaft belegte Leon Hasenkamp (5101 Punkte). Bei elf Veranstaltungen im Slalomsport war er am Start. Beim Slalom Lübbecker Land und beim Slalom Melle erzielte er einen Platz auf dem Podium, schnitt aber bei weiteren Veranstaltungen auch nicht schlechter als Platz fünf ab. Dennis Sämrau landete mit 575 Punkten auf dem dritten Platz der Clubmeisterschaft, Niklas Stötefalke erfuhr sich in der vergangenen Saison Platz vier mit 438 Punkten.

Sämrau belegte mit seinem BMW zwei Mal Platz fünf in seiner Klasse beim Slalom Lübbecker Land. Stötefalke schaffte es mit Hilfe heimischer Sponsoren bei der Rallye Stemweder Berg einen Skoda Fabia R5 an den Start zu bringen. Dafür, dass er den Boliden erst am Dienstag vor der Rallye im Saarland erstmals testen konnte, schlug er sich bei der Heimrallye nicht schlecht und brachte es am Ende auf Platz fünf in der Gesamtwertung. Sportleiter Michael Rinne freut sich auf die neue Saison und plant selber ein Comeback: Mit Ralf Westermeyer will er in der kommenden Saison im Opel Astra OPC, Baujahr 2000, am Retro Rallye Sport teilnehmen. Los geht es am 28. April bei der Rallye OWL.

Ehrungen

Weitere wichtige Punkte auf der Tagesordnung waren bei der Jahreshauptversammlung die Ehrung langjähriger ADAC-Mitglieder und die Neuwahl des Clubvorstandes. Für 50 Jahre Treue zum ADAC wurden Heide Gerkens, Hartmut Gödecke und Gerhard Heim mit Ehrennadeln und Urkunden ausgezeichnet. Auf immerhin 40 Jahre Zugehörigkeit können Ernst-Dieter Budde und Ali Osman zurückblicken.

Wahlen

Nachdem Rainer Thomas nach dem Rücktritt des ersten Vorsitzenden vor einem Jahr als zweiter Vorsitzender die Geschicke des LAC gelenkt hat, wurde er bei der diesjährigen Wahl nun offiziell zum ersten Vorsitzenden gewählt. Neue zweite Vorsitzende ist Wibke Dalhaus. Jascha Babacan fungiert als Vorstand Finanzen, den Vorstand Verkehr und Technik hat Jens Hasenkamp inne. Zum neuen dritten Beisitzer wurde Niklas Stötefalke in Abwesenheit gewählt und Markus Leopold ergänzt das Team als zweiter Kassenprüfer.

Bevor der Abend, der traditionell mit einem Grünkohlessen abgerundet wird, seinen geselligen Ausklang fand, bot Wibke Dalhaus eine Vorschau auf die kommenden Veranstaltungen des Lübbecker Automobil-Clubs.

Anstehende Veranstaltungen

Los geht es am 6. März mit einer Werksbesichtigung bei Mercedes Benz in Bremen. Hierfür sind noch Plätze frei. Spargelessen im Frühjahr und Haxenessen im November dürfen auf dem Terminkalender ebenso wenig fehlen, wie der ADAC Clubsport Slalom Lübbecker Land im September, vier LAC Jugendkart-Läufe, das LAC Fun Race und die Rallye Stemweder Berg. Alle Termine und interessanten Neuigkeiten rund um den Club findet man auch auf der Homepage des LAC .