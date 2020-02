Von Silke Birkemeyer

Lübbecke (WB). Wenn zwei sich lieben, freut sich der Dritte nicht immer. Das jedenfalls erleben Ginny und ihr Freund Greg in dem turbulenten Winterstück der Freilichtbühne Nettelstedt „Halbe Wahrheiten“. Am Valentinstag ist Premiere.

Zum zweiten Mal nach 1998 haben sich Thomas Kracht (Regie) und sein Team entschieden, diese temporeiche Komödie des Autors Alan Ayckbourn aufzuführen. Sowohl das Thema als auch der Unterhaltungswert haben die 32 Jahre dazwischen gut überstanden und sind nach wie vor ein Garant für einen vergnüglichen Theaterabend.

Zwei sehr unterschiedliche Paare stehen im Fokus der Komödie „Halbe Wahrheiten“: Greg und Ginny, frisch verliebt und mit konkreten Plänen für die Zukunft und Philip und Sheila, deren Beziehung schon vor langer Zeit in die Jahre gekommen ist. Ginny ist das Verbindungsglied, da sie mit dem einen Mann zurzeit glücklich ist und mit dem anderen Verheirateten viele Jahre glücklich war. Ein Pantoffelpaar unter ihrem Sofa lässt ihren Freund Greg misstrauisch werden. Bemüht um eine schnelles Kennenlernen mit Ginnys Eltern gibt es ein Aufeinandertreffen der Pärchen, die sich verständlicher Weise in großen Teilen nicht kennen. Denn weder sind Philip und Sheila die Eltern von Ginny, noch ist Greg der Liebhaber von Sheila. Und Ginny ist auch nicht die alternde Sekretärin, für die Sheila sie immer hielt, sondern die echte Romanze ihres um 30 Jahre älteren Ehemannes.

Herrlich komische Situationen

Um die konkreten Heiratspläne herum gibt es also viele unkonkrete Dialoge und alle tun so, als würden sie verstehen und wüssten Bescheid. Die Tatsache, dass einige Fakten aus unterschiedlichen Gründen unausgesprochen bleiben, führt aus der Sicht der Betroffenen zu rätselhaften Gesprächen. Für die Zuschauer ergeben sich daraus herrlich komische Situationen, die von Maren Wulff (sie spielte die Ginny bereits in der ersten Aufführung 1998) , Volker Kracht (Greg), Hans Arning (Philip) und Monika Möllmann (Sheila) mit viel Spielleidenschaft und einem guten Gespür für das richtige Maß an Übertreibung umgesetzt werden. Akt für Akt baut sich die Spannung auf und der Zuschauer erlebt eine turbulente und humorvolle Entwicklung. Fazit: Schlimmer geht immer. Und wer hier nicht lacht, ist selber schuld.

Das Winterstück feiert am Freitag, 14. Februar, Premiere und wird im Spielerheim an der Freilichtbühne aufgeführt. Für alle neun Aufführungen gibt es noch wenige Restkarten, die wie immer in „Michelle’s Specialities“ (Oberhusener Straße 4 in Lübbecke) erworben werden können. Die Vorstellungen an den Frei- und Samstagen finden um 20 Uhr statt. Am Sonntag spielt das erfahrene Ensemble bereits um 16 Uhr.

Freuen dürfen sich die Besucher wie jedes Jahr auf die kulinarische Pause mit den traditionellen Bockwürsten und eine weitere Neuerung. Denn mit zwei unterschiedlichen Schauplätzen sind die Zuschauer zum einem zu Gast in Ginnys Wohnung mit einigen pikanten Details und überraschenden Kostümen, zum anderen im großzügigen Garten von Philip und Sheila. Ansonsten bleibt alles beim Alten: Spiel, Spaß und Vergnügen.