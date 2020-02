„Ich konnte den Ring des Weibchens noch nicht identifizieren, aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent kann ich sagen, dass es sich um unser angestammtes Storchenpaar handelt.“ Das schließe er aus der Konstellation, dass das Weibchen beringt, das Männchen unberingt ist, und vom Erscheinungsbild der beiden Vögel. Dieses Paar hat seit 2015 auf dem Stockhauser Horst insgesamt 18 Jungstörche ausgebrütet. Von denen wurden 13 schließlich flügge und konnten ihre erste Reise in den Süden antreten.

Der 12. Februar ist nach Angaben Niemeyers der früheste Ankunftstermin in Stockhausen. „2015 und 2016 kamen die Störche noch im März, im Frühjahr 2017 bereits am 19. Februar, 2018 am 15. Februar und im vergangenen Jahr am 21. Februar“, weiß er zu berichten.