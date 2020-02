Das Gitarrespielen hat sich der Lübbecker Luis Molicnik mit 15 Jahren selber beigebracht. Bei der Castingshow DSDS hat der 19-Jährige aber vor allem mit seinem Gesang überzeugt. Am Samstag ist er im Recall in Österreich dabei. Foto: Freya Schlottmann

Von Freya Schlottmann

Lübbecke (WB). Auf der ganz großen Bühne vor der Kamera stehen. Das will der Lübbecker Luis Molicnik. Als Kandidat bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) hat der 19-Jährige bereits den ersten Schritt zu diesem Ziel geschafft. Am Samstag tritt er nämlich im Recall auf und will sich in die nächste Runde singen.

„Es war schon krass, sich selber mal im Fernsehen zu sehen“, blickt Luis Molicnik auf seinen ersten Auftritt beim großen Casting vor der Jury, die aus Dieter Bohlen, Xavier Naidoo, Pietro Lombardi und Oana Nechiti besteht, zurück. „Ich wusste früh, dass ich selbst was vor der Kamera machen will. Der erste Auftritt hat mich darin noch einmal bestärkt“, sagt der 19-Jährige. Dass er in der Folge vom 18. Januar eine Runde weiter gekommen ist und nun zu den 126 Kandidaten gehört, die in den insgesamt zwölf Castings für gut befunden wurden, freut ihn dementsprechend sehr.

Das Gitarrespielen hat er sich selbst beigebracht

Im Rampenlicht zu stehen und Musik zu machen, ist für den Lübbecker, der eigentlich als Tennislehrer arbeitet, aber nicht unbedingt neu. Sein Vater, der selber Hobbymusiker ist und in einer Band spielt, habe ihn bereits als Kleinkind dahingehend geprägt, erzählt der 19-Jährige. „Er hat mit mir schon als Baby zum Spaß zu Musik getanzt. Das hat mich wohl irgendwie beeinflusst.“ Seine eigene Karriere habe dann im Grundschulalter angefangen. „Da habe ich drei Jahre lang im Kinderchor und auch danach immer gesungen“, erzählt Luis Molicnik.

Im Alter von 15 Jahren habe er sich dann mit Hilfe von Youtube-Tutorials das Gitarrespielen selbst beigebracht. „Und 2018 bin ich der Band ‚Großalarm‘ beigetreten, in der ich Gitarre gespielt und gesungen habe“, sagt der 19-Jährige. Mit dieser Band gewann er im selben Jahr sogar die Ausgabe von „Blasheim sucht den Superstar“.

Neben der Musik ist der Lübbecker ebenfalls vor der Kamera auf verschiedenen Social-Media-Kanälen sehr aktiv und zeigt dort alles, „worauf ich Lust habe“, sagt Molicnik. Neben seiner Musik können seine Follower bei Youtube, Facebook oder Instagram auch Einblicke in sein Privatleben, Straßenumfragen zu verschiedenen Themen oder kleine Comedyeinlagen sehen. Für seine Teilnahme bei DSDS bekommt er auf diesen Kanälen auch bereits jetzt schon viel Feedback und Nachrichten. Sogar eigene Fanpages wurden bei Facebook und Insta­gram schon für ihn eingerichtet.

Der Recall ist auf 3000 Metern Höhe

Sollte es mit dem Sieg bei DSDS also nicht klappen, kann sich der 19-Jährige auch vorstellen, seine Schauspielkarriere noch weiter voranzutreiben. „Ich möchte deshalb in Zukunft auch nach Berlin oder Köln ziehen.“ Vorher ist durch seine Teilnahme bei DSDS allerdings das alpine Sölden in Österreich der nächste Zwischenstopp für den Lübbecker. An diesem Samstag, 15. Februar, singt er dort um 20.15 Uhr in 3000 Metern Höhe im bekannten „ice Q Restaurant“, das bereits Schauplatz des James-Bond-Films „Spectre“ war.

Es sei der erste Recall auf einem so hohen Berg gewesen, der in den 17 Jahren DSDS-Geschichte jemals veranstaltet wurde, berichtet Luis Molicnik. Aufgezeichnet wurde die Folge bereits im vergangenen Oktober. Im Recall durfte der 19-Jährige sowohl alleine, als auch in einer von der Jury zusammengestellten Gruppe mit drei weiteren Teilnehmern singen. Für seinen Solo-Auftritt hat sich der Lübbecker „True To Your Heart“ von 98 Degrees & Stevie Wonder ausgesucht. In der Gruppe wird „One call away“ von Charlie Puth präsentiert.

Luis Molicnik ist der erste Lübbecker bei DSDS

Warum er sich neben den vielen anderen TV-Castingshows gerade DSDS als Karrieresprungbrett ausgesucht hat, hat für den Lübbecker – der übrigens auch der erste Lübbecker überhaupt ist, der bei DSDS mitmacht – eigentlich keinen bestimmten Grund. „Das war ein spontanes Bauchgefühl. Xavier Naidoo ist aber einer der besten deutschen Sänger und auf sein Feedback lege ich sehr viel Wert. Und da hat das mit ihm in der DSDS-Jury einfach gepasst“, erzählt Molicnik.

Sollte Xavier Naidoo und seinen Jury-Kollegen der Gesang des Lübbeckers im Recall am Samstagabend erneut gefallen, könnte der nächste Auftritt für den 19-jährigen Lübbecker der Auslands-Recall im tausende Kilometer entfernten südafrikanischen Kapstadt sein. Dorthin werden nur noch 26 Teilnehmer mitreisen dürfen. „Und mein Ziel ist es natürlich trotzdem immer noch, das Ding zu gewinnen“, sagt Luis Molicnik selbstbewusst.