Von Friederike Niemeyer

Lübbecke-Gehlenbeck (WB). In diesem Jahr wird gefeiert: Rund um das 900-jährige Bestehen von Gehlenbeck wird nicht nur einmal groß gefeiert. Nein, eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die Vereine und Institutionen für 2020 geplant haben, sollen an den Geburtstag des zweitgrößten Lübbecker Ortsteils erinnern und nicht nur die 3300 Einwohner zum Mitmachen einladen.

Wie alt Gehlenbeck genau ist, das liegt wie bei so vielen anderen Dörfern auch im Dunkeln. So haben archäologische Grabungen Wohnanlagen aufgespürt, die mehr als 1800 Jahre alt sind. Schließlich ist die Weserniederung am Wiehengebirge mit ihren zahlreichen Wasserläufen ein fruchtbares Gebiet. Aber eine Jahreszahl gibt es dann doch, die als Bezugspunkt dienen darf: Die erste bis jetzt bekannte urkundliche Erwähnung von „Gelenbeke“, dem Dorf am gelben Bach, stammt aus dem Jahr 1120. Damals starb der Mindener Bischof Wiledo und schenkte den Brüdern des Domkapitels zwölf Schilling aus dem Besitz der nahe Lübbecke liegenden Siedlungen Gehlenbeck und Hahlen (im Nordwesten Lübbeckes gelegen, heute noch im Namen Hahler Straße präsent).

„Da ist ein Datum, von dem die Gehlenbecker nichts wissen“

Ob das Dorf an der Gehlen Beke auch heute noch etwas zu verschenken hat? In jedem Fall viel Gemeinschaftssinn, denn die Gehlenbecker stellten stets viel auf die Beine, sei es in Vereinen, Sport oder Kirche. Und so gibt es zum 900. Geburtstag einen Reigen von 39 Veranstaltungen, die das pralle Leben im Dorf widerspiegeln: vom Frühjahrskonzert des Volkschors am 29. März über die sieben Mühlentage und das Schützenfest Eilhausen am 20. Juni bis zum Pickert-Essen des Heimatvereins am 16. Oktober und „Lübbecke on Tour“ am 14. Juni.

Doch beinahe wäre diese Jahreszahl unbemerkt geblieben und das Jahr 2020 einfach so verstrichen, erzählt Gerhard Terstegge. Den Bemühungen um die sogenannte Stille-Chronik, die voriges Jahr neu aufgelegt wurde, ist es zu verdanken, das es anders kam. „Da ist ein Datum, von dem die Gehlenbecker nichts wissen“, habe Heimatvereinsvorsitzender Wilhelm Bartmann den Mitstreitern nach intensivem Blick in die Chronik gesagt. Da war sofortiges Handeln angesagt.

900 Jahre Gehlenbeck – das begeisterte schnell auch andere engagierte Menschen im Ort: Janine Kuhlmann, Friedrich-Wilhelm Bartmann, Pfarrerin Barbara Fischer, Ortsvorsteherin Ulrike Bökenkröger, Melanie Wittemeyer, Silke Gillar, Dominik Stuwe und Gerhard Terstegge. Dazu gibt es 2020 noch weitere runde oder besondere Geburtstage in und um Gehlenbeck zu feiern: 75 Jahre TuS Gehlenbeck, 20 Jahre Heimatverein, 70 Jahre Ländlicher Zucht-, Reit- und Fahrverein Gehlenbeck-Eilhausen und 111 Jahre Schützenverein Eilhausen.

Neuer Flyer gibt Auskunft über die Veranstaltungen

Ein Faltblatt, in 10.000er Auflage erschienen, gibt Auskunft über die Veranstaltungen und hebt auch den Höhepunkt hervor: das Dorffest zum Jubiläum am Erntedanksonntag, 4. Oktober, unter dem Motto „Freuet euch der schönen Erde“. Beginn ist um 11 Uhr mit einem Gottesdienst, dann gibt es einen vielfältigen Erntedankmarkt und ein Schulfest. Aktuelle Informationen zu allem sind auch bei Facebook nachzulesen: www.facebook.com/pg/gehrmke.

Und auch dem Gehlenbeck-Chronisten und Künstler Heinz Stille ist übrigens eine Veranstaltung gewidmet: Seine Tochter stellt etwa 50 seiner Gehlenbeck-Bilder zur Verfügung, zu sehen vom 21. bis 24. Mai im Gemeindehaus.