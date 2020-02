Für etliche Kunden überraschend hat der Reifenfachbetrieb Vergölst seine Lübbecker Filiale an der Industriestraße geschlossen. Foto: Friederike Niemeyer

Lübbecke (WB/vw). Der Reifenfachbetrieb Vergölst hat seinen Standort in Lübbecke geschlossen. Einige Kunden wurden darüber erst im Nachhinein informiert, wie das Unternehmen auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt.

„Viele Kunden wurden im Vorfeld der Schließung bereits persönlich oder telefonisch informiert. Mit ihnen konnte dann auch die Abholung oder Umlagerung der Reifen gleich geklärt werden. Kunden, die wir in diesem Zuge nicht erreichen konnten, erhielten vor wenigen Tagen ein postalisches Schreiben, um über den Verbleib ihrer Reifen zu informieren“, teilt das Unternehmen mit. Reifen dieser Kunden wurden in andere Filialen, wie die in Bünde, gebracht.

Grund für die Schließung sei die aktuelle Marktsituation. Neben Lübbecke sind acht weitere Standorte deutschlandweit von Schließungen betroffen. „Diese Filialen haben aufgrund von Standortproblemen, auslaufenden Mietverträgen oder der eingeschränkten Möglichkeiten zur Durchführung von Kfz-Services kein Zukunftspotenzial.“ Vier der sechs Mitarbeiter der Filiale Lübbecke seien an anderen Standorten untergebracht worden.