Von Friederike Niemeyer

Wie Marvin Böker, Elektrikermeister bei der Firma DiMeo, berichtete, interessierten sich viele Immobilienbesitzer für die Förderung, die es für die Erneuerung alter Heizungen gibt. Fragen zu CO2-Neutralität und regenerativen Energien beim Heizen locke viele Neukunden an den Stand, sagte er.

Natur pur

Klimabewusstsein werde auch beim Hausbau eine immer größere Rolle einnehmen, ist Ulrich Birkemeyer überzeugt. Der Kreishandwerksmeister war auch mit seiner eigenen Zimmerei vor Ort und präsentierte schwerpunktmäßig den Holzrahmenbau. „Es werden nur Naturmaterialien verbaut“, sagte Birkemeyer. Und dadurch, dass mit Fertigteilen gearbeitet werde, sei die Bauzeit kürzer und besser planbar.

Mehr Natürlichkeit ist auch ein Trend im Garten. Tatsächlich. „Viele fragen nach bienenfreundlichen Bepflanzungen und Beeten, die mit Trockenmauern aus Naturstein umgeben sind“, sagte Marvin Schrodke von Gartenbau-Sommer. Noch vor fünf Jahren seien Gabionen, mit Steinen gefüllte Drahtkörbe, der Trend gewesen. Schrodke: „Es geht klar weg von Stein-Vorgärten.“

Hilfe nach Einbrüchen

Weiteres In-Thema beim Immo-Forum: Sicherheit. Nicht nur informiert seit Jahren das Kommissariat Vorbeugung auf der Messe rund um den Einbruchschutz, auch Anbieter von Sicherheitstechnik sind vor Ort. Alexander Opitz von Kutsche Elektrotechnik aus Levern zeigte Innovationen zum Smart Home. „Außensprechstellen mit Kameraüberwachung sind stark nachgefragt“, sagte er. „Viele kommen nach einem Einbruch zu uns und hoffen auf Hilfestellung.“

Noch hält der Bau- und Umbauboom an, und insofern erfreuen sich Handwerker großer Nachfrage. Gleichwohl gibt es nicht ausreichend Handwerker-Nachwuchs. Am großen Stand der Kreishandwerkerschaft wurde beim Bau von Nistkästen und beim Mauern Interesse an der Arbeit mit den eigenen Händen geweckt. „Innerhalb weniger Stunden waren alle unsere vorbereiteten Nistkästen gebaut“, sagte Zimmerer Alexander Sill. Und Heiko Rinke ergänzte, dass es durch diese Aktion auch darum gehe, den Eltern und Großeltern als eine Berufsoption für ihre Kinder im Gedächtnis zu bleiben.

Solide Finanzierung

Die Sparkasse Minden-Lübbecke, von Anfang an beim Immo-Forum dabei, wirbt für ihr Projekt Mehrfamilienhäuser an der Niedertorstraße mit einem virtuellen Rundgang durch die fertigen Wohnungen per Drei-D-Brille. „Solche Innenstadtlagen wie diese sind kaum noch am Markt“, sagte Immobilienfachmann Marc Osterhage. Die Preise für die Handwerker, für die Baustoffe und die Grundstücke würden steigen. Da gelte es bei der Finanzierung darauf zu achten, dass diese auch dann noch zu stemmen ist, wenn die Zinsen einmal wieder ansteigen würden, so Osterhage.

Wer nach so viel Information Unterhaltung brauchte, konnte sich im Festzelt bei der Show der „Physikanten“ intelligent entspannen. Flüssiger Stickstoff spielte dabei genauso eine Rolle wie ein Laserpointer in Verbindung mit einer Solarzelle und einem Gitarrenverstärker oder ein Stück Styropor. Alles mit viel Humor präsentiert, war das eine wahre Freude – nicht nur für Kinder.