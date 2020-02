Die Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof an der Gehlenbecker Straße sind teilweise hundert Jahre und älter. Sie sollen würdig behandelt werden. Die Hecke an diesen Steinen soll nun etwas gestutzt werden, um die Schrift lesbar zu machen. Foto: Arndt Hoppe

Von Friederike Niemeyer

Lübbecke (WB). Umgekippte Bäume, beschädigte Grabsteine oder Wildwuchs – wenn der Dortmunder Wolfgang Polak einmal im Jahr nach Lübbecke kommt, schaut er sich den jüdischen Friedhof ganz genau an und berät mit der Stadt, wie sich die Probleme lösen lassen. Polak ist der Friedhofsbeauftragte des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe.

Den Zustand des sogenannten neuen jüdischen Friedhofs an der Gehlenbecker Straße hält Wolfgang Polak für absolut zeitgemäß. Von 1862 bis 1940 wurden dort Menschen jüdischen Glaubens bestattet, etwa 60 Grabsteine sind erhalten. „Das sieht sehr gut aus“, meint Polak.

Zahn der Zeit hat deutlich genagt

Dass der Zahn der Zeit ziemlich deutlich an Grabsteinen oder Grabeinfassungen genagt hat, stört den Experten des Landesverbandes, einem Mitglied des Zentralrats der Juden in Deutschland, nicht. „So ein alter, geschlossener Friedhof wie hier wird nicht so unterhalten wie ein offener Friedhof“, sagt Wolfgang Polak. „Es gibt kaum noch Nachkommen, die kommen können, um die Grabstätten zu pflegen.“

Grünspan oder absackende Grabsteine, Laub oder wucherndes Efeu stören den Experten nicht so sehr. Im Rahmen der Möglichkeiten werde hier in Lübbecke gute Arbeit geleistet, sagt er und verweist auf die Stadt. Denn zwar gehört der Friedhof selbst dem Landesverband der jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe, der Erhalt und die Pflege liegen aber in der Hand der Lübbecker Verwaltung und des Grün-Amtes.

„Besser geht es immer“

Neben Jutta Diekmann und Nicole Brumm von der städtischen Friedhofsverwaltung ist beim diesjährigen Besichtigungstermin auch Roland Quarder aus Espelkamp dabei. Ihm liegt das würdige Erinnern an die jüdische Kultur und Geschichte sehr am Herzen und deshalb hat er ein besonderes Auge auf den jüdischen Friedhof. „Besser geht immer“, ist seine Sicht auf den Lübbecker Friedhof.

Quarder macht den Gast aus Dortmund auf einen Grabsteinschaden aufmerksam. Eine Steinplatte war durch einen umgestürzten Baum zersplittert und ist nun im Stadtarchiv eingelagert, aber nun hat auch die benachbarte Platte Schaden genommen. Wolfgang Polak fasst eine Ecke an. „Das ist locker hier und sollte wieder befestigt werden“, so seine Meinung. Auch den Wunsch Quarders, eine stark verholzte Hecke zu beschneiden, damit die Grabsteininschriften wieder lesbar werden, kann er nachvollziehen. Einen Rückschnitt von Bäumen am Grab Ruben soll die Stadt nach fachlichen Gesichtspunkten durchführen.

Andere Bestattungskultur

Sozusagen etwas auf die Bremse tritt Polak beim Wunsch von Roland Quarder, einige stark verwitterte Grabsteine von Grünspan zu säubern, damit die Schrift wieder lesbar wird. Wasser könne sich in den Sandstein setzen und am Ende mehr Schaden anrichten als nützen, so die Ansage von Polak, der sich dazu auch von einem heimischen Steinmetz Rat geholt hat. Bei Marmor sei eine Reinigung hingegen möglich. Polak betont, dass die Grabsteine eben teilweise sehr alt seien.

Auch noch genutzte, offene jüdische Friedhöfe sehen anders aus als christliche, was mit dem Glauben an eine leibliche Auferstehung der Toten zusammenhängt. Es gibt keinen Blumenschmuck, die Gräber werden nicht wiederbelegt und wachsen mit Gras oder Efeu zu, die Grabsteine bleiben stehen. Dies andere Bestattungskultur soll auch in Lübbecke respektiert werden.

Quarder schlägt Schulpatenschaft vor

Um junge Menschen mit der jüdischen Kultur vertraut zu machen und gleichzeitig auch praktisch etwas zu tun, hat Roland Quarder einen Vorschlag: „Wie wäre es, wenn sich Schüler um den Friedhof kümmern, und beispielsweise Unkraut jäten oder zu stark wucherndes Efeu beschneiden?“ Vielleicht eine Art Schulpatenschaft? Das findet die Zustimmung von Wolfgang Polak und der beiden Mitarbeiterinnen des Friedhofsamtes. Quarder will nun weitere Gespräche dazu führen, und Wolfgang Polak macht sich wieder auf den Weg. Er will sich auch noch den zweiten jüdischen Friedhof in Lübbecke anschauen, den noch älteren in der Feldmark.